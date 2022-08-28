SBL／柏力力首度亮相 在地教練：籃球沙漠看見希望

身為SBL新面孔，彰化柏力力籃球隊今天BE HEROES經典對抗賽首度亮相，初登場由彰化出身的女籃退役名將劉君儀執掌兵符，投身基層籃球的劉君儀形容說，柏力力的成立堪稱籃球沙漠中的綠洲，讓彰化籃球小將們看見希望。

柏力力今天在「主場」彰化溪州公園和中華培訓隊交手，首節泰半領先，下半場遭拉開差距，最終以68：89吞敗，但球員奮戰精神和態度讓劉君儀大力稱讚。

暫代柏力力兵符的劉君儀，選手退役後以專任教練身分回到彰化伸港國中帶隊，國小畢業就北上發展的她形容，就自己印象來說，彰化籃球以前宛如沙漠，「柏力力在彰化扎根，對彰化子弟會更有籃球夢想，往這方面發展，成為喜歡籃球的孩子希望。」

柏力力是第20季SBL新面孔，球隊是7月璞園籃球隊宣布出借兩賽季SBL參賽權利後成立，球員除部分璞園原成員，還有今年SBL選秀會挑中的「狀元」江尚謙和黃建智等。