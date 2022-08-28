籃球／轉型陷撞牆期 江均灌籃吐怨氣

成軍一周就到彰化參加BE HEROES經典對抗賽，中華培訓隊兩天賽事都反客為主，昨天擊敗PLG福爾摩沙台新夢想家，今天再以89：68打下SBL新面孔彰化柏力力隊，來自輔仁大學的前鋒江均下半場還上演快攻雙手爆扣美技。

今年瓊斯盃因新冠肺炎疫情再度停辦，中華籃協改舉辦跨聯盟邀請賽，出賽隊伍包括PLG、T1聯盟、SBL隊伍和中華培訓隊，下月17日起在台北和平籃球館開始進行一共11天的賽事。

由潛力好手組成的中華培訓隊，集訓約一周就到彰化亮相，總教練桑茂森坦言，集訓時間雖短，仍灌輸球員要有責任感，「穿著中華隊的球衣，即便是培訓隊或年輕球員，也要打出被期待的樣子，未來能代表國家出去比賽。」

除後衛高錦瑋因確診缺席，中華培訓隊今天16名球員輪番上陣，來自台師大的林信寬攻下全場最高19分，上季加入T1聯盟高雄全家海神隊的呂威霆18分，江均除有灌籃演出還和昔日南湖高中隊友汪哲宇「連線」，重現「雙槍」默契。

江均提到，球隊彰化打下連勝，表現算是不錯，但覺得自己表現仍有加強空間，「磨合時間短，需要多溝通，還不清楚大家在想什麼。」他和大學進入台科大的汪哲宇倒是沒默契問題，兩人還一起先發，江均笑說：「很高興又一起聯手，又傳給他一個助攻，滿開心，有回味（高中）的感覺。」

江均還透露，輔大沒高個兒，自己必須扛到大前鋒甚至中鋒，今年面臨轉型撞牆期，在中華培訓隊打小前鋒剛好可以和各隊好手互相學習，接連賽事也是各球員很好的曝光管道。

今天投進大號三分球的丁冠皓屬於球隊年紀較長的球員，他表示集訓時間才一星期，教練團都鼓勵球員進攻放膽去投，「大家都放得很開！」他強調不論是培訓隊或之後回到健行科大，自己都屬於高年級學長，要以身作則帶領球隊。