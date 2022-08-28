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籃球／女籃傳奇掌兵符 彰化柏力力首度亮相

聯合報／ 記者曾思儒／彰化即時報導
女籃指標球星劉君儀（左6）退役後回到彰化，今天以彰化柏力力教練身份亮相。記者曾思儒／彰化攝影
女籃指標球星劉君儀（左6）退役後回到彰化，今天以彰化柏力力教練身份亮相。記者曾思儒／彰化攝影

去年因新冠肺炎疫情停辦的BE HEROES籃球經典賽，今年改變形式，由潛力小將組成的中華培訓隊迎戰彰化「地主」福爾摩沙夢想家及彰化柏力力籃球隊，今天第2天賽程，SBL新軍柏力力正式揭開神秘面紗，除嶄新團隊，連教練都出現男籃新面孔。

曾是WSBL「得分后」的女籃指標球星劉君儀，退役後回到家鄉彰化，兩年前以專任教練身分加入伸港國中，現在除了國中教練身分，還成為彰化柏力力教練團一份子，在總教練正式出爐前暫代兵符。

劉君儀老家在彰化溪湖，國小畢業後就北上追逐籃球夢，離鄉27年後回到家鄉，她樂見彰化有支專屬球隊，「剛好彰化有這樣的球隊，我就先在總教練出來前幫忙訓練，之後總教練出爐，我也會在教練團裡幫忙。」

選手時期幾乎和中華隊畫上等號，劉君儀認為教練是截然不同身分，基層和職業又是不同層級，她笑說：「男籃和女籃完全不同，而且女教練在男籃體系真的很少，我就是接受挑戰。」

劉君儀透露，球隊成軍後又等待SBL選秀會結束、和新秀完成簽約，陣容才算大致底定，目前已經有和大學隊伍進行友誼賽，今天才是第一次正式亮相；有趣的是，劉君儀過去也曾以球員身分參加BE HEROES籃球經典賽，今天轉變角色參與其中。

參與今天賽事的柏力力球員包括陳奕綸、趙得恩、陳柏宏、蔣浩偉、周宸緯、黃建智、郭翰、朱恩麟、邱家佑、林俊恩、莊又齊和今年SBL「選秀狀元」江尚謙；中華培訓隊成員有陳冠中、蒲國倫、林仕軒、陳力生、江均、劉承彥、邱子軒、王偉丞、丁冠皓、汪哲宇、林信寬、劉丞勳、胡晉豪、呂威霆、王晟霖和李沛澄。

復辦的BE HEROES籃球經典賽今天進行第2天賽程，彰化柏力力成軍後首度正式亮相，出戰中華培訓隊。記者曾思儒／彰化攝影
復辦的BE HEROES籃球經典賽今天進行第2天賽程，彰化柏力力成軍後首度正式亮相，出戰中華培訓隊。記者曾思儒／彰化攝影

SBL 選秀 經典賽

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