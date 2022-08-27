籃球／BE HEROES經典對抗賽 中華培訓隊扳倒夢想家

每年舉辦都會掀起彰化籃球熱潮的BE HEROES經典對抗賽，走過去年因疫情停辦，今年強勢回歸，搭配BE HEROES彰化運動嘉年華在幅員遼闊的溪州公園熱鬧登場，首日賽事由台新夢想家對決中華培訓隊，年輕的中華培訓隊展現青春活力，頂住老大哥反撲壓力，以67：57拿下勝利。

除了精采的籃球賽事吸引球迷到訪，BE HEROES從2017年起為彰化帶來國際級活動，包括籃球、足球、網球與棒球等，都有王建民、陳柏良、盧彥勳、林志傑與田壘等「台灣之光」的足跡，BE HEROES為球迷規畫經典成果展，帶大家一同回顧難忘過往。

不只有BE HEROES成果展為BE HEROES彰化運動嘉年華揭開序幕，還有由極限滑板好手柯家恩規畫的滑板體驗營，每年吸引大批民眾報名的2022廣盛盃3對3籃球賽也一同舉辦，結合青春的2022彰化運動嘉年華舞蹈大賽，再搭配由BC台灣柏釧帶來的千萬改裝跑車與彰化當地農產品展，讓溪州公園一整天熱鬧滾滾。

BE HEROES經典對抗賽在溪州公園舉行。圖／展逸國際提供

疫情後再出發的經典對抗賽，中華培訓隊由年輕的職業球員與UBA球員組成，集訓約一周時間，狀況明顯優於尚未開始備戰開季的夢想家，外線火力全開，上半場最多領先達19分，第三節雖遭追近只有2分差距，但第四節憑藉邱子軒帶動攻勢，澆熄夢想家反攻氣焰。

中華培訓隊教練桑茂森強調，年輕球員就是要打出應有態度，球員都有努力執行教練戰術，表現精采；邱子軒則在即將成為高雄海神球員前，有機會先跟職業隊交手，他說：「職業賽有更強的身體碰撞與更高的內線球員，希望透過這次集訓，能打得更聰明，做好進職業的準備。」

夢想家新球季陣容大搬風，一口氣補進周柏臣、吳家駿、盧冠良與林耀宗等出色好手，暫代兵符的教練賴柏霖強調，球隊補進許多球員，磨合漸入佳境，接下來會持續調整，並等待總教練朱利爾斯歸隊後再整合。