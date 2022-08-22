PLG／勇士簽NBA洋將 與林志傑再合體

瞄準P. LEAGUE+三連霸，同時挑戰國際舞台EASL東亞超級籃球聯賽的台北富邦勇士隊，休賽季期間持續補強，球團今天宣佈與有NBA資歷的洋將強森（Chris Johnson）簽約，成為連莊總冠軍賽MVP的洋將辛特力（Mike Singletary）新搭檔，並與「野獸」林志傑再合體。

來自美國華盛頓D.C.的強森，身高211公分，主打前鋒及中鋒，擁有13年職業生涯資歷，2009至2013年期間效力過NBA拓荒者隊、塞爾蒂克隊、灰狼隊和黃蜂隊，2011年在NBA發展聯盟的北達科他巫師曾拿下最佳防守球員獎、年度第一隊、年度防守第一隊並入選明星賽。

強森於2013年至2014賽季前往中國大陸CBA的浙江廣廈猛獅，與勇士當家球星「野獸」林志傑當過隊友；強森當時出賽29場，繳出場均20.3分、11.3籃板、1.2抄截和2阻攻成績單，並奪下當年的灌籃大賽冠軍，這次首度來台將和林志傑再度攜手作戰。

除了CBA外，強森也曾打過土耳其、波多黎各、克羅埃西亞、日本等國聯賽，近兩年都效力於NBL紐西蘭籃球聯賽的奧克蘭鱷蜥（前身為奧克蘭哈士奇），2021年到2022年賽季場均20.3分、12.6籃板、3.1助攻和2.4阻攻，投籃命中率5成24，三分命中率3成62，傑出的防守能力及身體素質，搭配多元的進攻手段與外線能力，讓他入選NBL年度全明星五人。

勇士首次與強森搭配合作，總教練許晉哲說：「我們相當看重他的防守和經驗，希望借重他在各國聯賽的經驗，幫助我們在PLG與EASL東超的比賽中取得好成績。」強森預計9月抵台加入勇士訓練，新賽季將披上勇士5號戰袍，成為團隊的禁區支柱。