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籃球／亞瑟士盃三對三 職籃球星組成魔王隊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
亞瑟士盃三對三籃球錦標賽，Team ASICS籃球選手盧峻翔（左）、施晉堯（中）、黃鎮到場力挺。圖／ASICS提供
亞瑟士盃三對三籃球錦標賽，Team ASICS籃球選手盧峻翔（左）、施晉堯（中）、黃鎮到場力挺。圖／ASICS提供

首度舉辦的ASICS CUP 亞瑟士盃三對三籃球錦標賽吸引超過百支隊伍報名，品牌旗下的籃球選手施晉堯、黃鎮與盧峻翔更穿上最新鞋款 UNPREARS LOW現身，組成「魔王隊」，與東泰高中還有淡水商工組成的把關隊伍現場接受參賽者挑戰，為首屆賽事增添看點。

有別於一般三對三籃球賽事，ASICS 不僅與逢甲大學合作提供優質舒適室內場地，豐富中場遊戲與魔王挑戰賽更讓報名參與的選手擁有精采體驗。台灣亞瑟士總經理謝玉真表示，亞瑟士第一次舉辦三對三賽事，希望透過賽事能聚集更多喜愛打球的好朋友，一同以球會友，與隊友攜手拚戰享受比賽過程。

PLG桃園領航猿的當家球星施晉堯提到，三對三對個人能力是很好的挑戰，「攻守轉換節奏更快使一對一的狀況變多，想贏球勢必需要針對不足的地方強化。」

對於首屆 ASICS CUP 亞瑟士盃三對三籃球賽就吸引這麼多籃球愛好者共襄盛舉，盧峻翔認為三對三也能做為很棒的休閒活動，喜歡籃球的人即使不是參加比賽都能透過三對三交流；而擔任魔王組成員之一的黃鎮，對於挑戰者的精神和態度特別讚賞，認為參加魔王挑戰的隊伍都全力以赴拚戰，鬥志高昂不懼怕。

經過兩天精彩賽事與交流，各組冠軍隊伍分別為大專男子組「0703卡一個」、高中男子組「上美儀器」，女子組由「Dahan好汪」擊敗眾多好手奪下冠軍寶座，抱走獎金與最新款 ASICS籃球鞋 UNPRE ARS LOW。

亞瑟士盃三對三籃球錦標賽，首屆舉辦吸引百隊報名參加。圖／ASICS提供
亞瑟士盃三對三籃球錦標賽，首屆舉辦吸引百隊報名參加。圖／ASICS提供

黃鎮 領航猿

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