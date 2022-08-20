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T1聯盟／海神攜手心路基金會作公益 4球星任客座教練

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高雄全家海神隊與心路基金會攜手進行籃球公益活動。圖／高雄全家海神提供
高雄全家海神隊與心路基金會攜手進行籃球公益活動。圖／高雄全家海神提供

國揚集團旗下高雄全家海神，秉持回饋社會理念，期待透過Ｔ1聯盟元年總冠軍隊身分展開實際行動，號召更多神隊友響應公益， 今天攜手財團法人心路社會福利基金會高雄分會，於彪琥台灣鞋故事館籃球場舉辦「浪愛延續-高雄全家海神隊x心路基金會 籃球公益活動」，鼓勵身心障礙者參與運動，結伴成為健康的神隊友。

海神隊母集團國揚集團及旗下事業體長年致力投入公益，透過結合集團資源與力量落實企業社會責任，將愛送到社會需要關懷的每個角落。海神亦響應聯合國 #WeThe 15運動平權計畫及教育部體育署、高雄市政府運發局推動之「愛運動．動無礙」，共同推廣身心障礙運動課程、新知及運動權益。

20日公益籃球活動，海神球星于煥亞、勤明慶、呂威霆及新秀邱子軒擔任活動客座教練，分享籃球專業技巧與知識，針對愛好籃球的心路青年進行基礎動作教學，陪伴智青體驗籃球樂趣，鼓勵身障朋友培養運動習慣。

本次活動高雄心路好天天籃球隊成員積極參與，並展現出長期訓練成果，動作與投入程度令于煥亞驚艷與感動，「過去少有機會接觸智青，可以感受到心路青年積極投入學習的態度以及愛籃球的心。」

心路基金會長年推廣身心障礙運動觀念，心路基金會高雄分會主任周耕妃表示，「身心障礙者因先天因素，比一般人約提早10至20年老化，透過運動減緩老化、維持身體健康。成立好天天籃球隊也是旨在幫助身心障礙者，期望透過籃球運動交流方式，以球會友，與社會接軌。 」

海神 于煥亞

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