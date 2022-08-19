PLG／辛巴好兄弟班尼特報到 攻城獅新賽季3洋將到位

PLG新竹街口攻城獅繼宣布續留洋將辛巴（Sim Bhullar）、簽約「新台灣人」阿提諾（William Artino）後，今天再宣佈班尼特（Anthony Bennett）正式加盟，同時也代表攻城獅新賽季洋將補強已全數到位。

班尼特上季效力於高雄鋼鐵人繳出場均25.2分、14籃板、1.3抄截優異成績，並於季末展現能裡能外的攻擊手段助隊取得連勝，總教練林冠綸特別點出，「班尼特是一位攻擊手段多元的球員，擁有優異的外線投射能力，能補足上季四號位投射能力不足的劣勢。他的功能性與辛巴、阿提諾互補，這三位球員合體將會成為攻城獅禁區難以撼動的優勢。」

班尼特與辛巴的兄弟情也促成他加盟攻城獅，他和辛巴自從14歲時就一起打球，辛巴更透露「我們在加拿大的家相聚不到5分鐘路程」，班尼特開心說：「上一次與辛巴並肩作戰大約是7年前了，能和從小一起長大的兄弟在職業賽場上奮鬥令我更期待新球季，我們倆一定能合作無間並且傳遞更多正能量給全隊，新賽季的目標是每天都要比昨天更進步，而且要帶領攻城獅衝擊總冠軍。」

班尼特上半季雖僅出賽13場，但在場上展現出的鬥志已深植獅紫軍心中，在上季與攻城獅交手三次後，班尼特說：「高國豪是一位稱職的場上指揮官，我很欣賞他在場上展現的鬥志。」

特別的是，班尼特在PLG聯盟的初登板、首次得分就是在攻城獅主場。談到風城主場，他認為攻城獅主場氛圍令他印象深刻，「除了有很高級的硬體設備外，獅紫軍們的投入程度真的很瘋狂。」