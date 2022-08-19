籃球／籃壇CP陳盈駿、郭佳紋力挺 長耀盃23日隆重開戰

第9屆長耀盃全國公益高中/大專籃球聯賽，將於23日於新北市立新莊體育館正式開戰，吸引全國高中及大專共104校參戰，斥資千萬打造、挹注百萬獎金，賽事內容與規模再突破既往，更由「台籃神鵰俠侶」陳盈駿、郭佳紋擔任品牌大使，以國內男女籃球員代表之姿，親身宣傳支持。

長耀建築機構成立20逾年，致力以建築帶動城市興榮，以企業力量為社會貢獻，並為城市及教育播下種子，2013年創辦長耀盃更以「鼓勵學生運動員培育」為宗旨，與新北市政府、新北市政府體育處、新北市體育總會、新北市體育總會籃球委員會、財團法人芳欣教育基金會共同推動主辦，提供基層籃球優質競技平台，過去八年擴大辦理不間斷，榮膺「台籃版甲子園」美名。

累積過去八屆賽事回憶與辦理經驗，跨向十屆雙位數前的第九屆，以《就耀更好的自己》為本屆主標語，包含：首度增設大專組、內容品質提升、規模擴大、獎項革新......等，都是不斷跨越新里程碑，往外拓張、向上成長的過程，長耀盼藉此回應辦理初衷理念，展現更好、更進步、更成長樣貌，不只是球隊、球員、教練，同樣是主辦自己。

力挺基層籃球不間斷，「台籃神鵰俠侶」陳盈駿、郭佳紋親自擔任長耀盃品牌大使，雖然過去未參與過該賽事，卻長年關注長耀盃。作為新生代中華男籃隊長，上個月亞洲盃資格賽更為台灣再創佳績，陳盈駿說：「長耀為更多基層學生創造舞台，能有企業無私支持培育學生球員，是很幸福的一件事。」

郭佳紋也說：「學生多了一個展現夢想的機會，也讓女籃參與這場盛事當中，身為女籃球員我非常感謝長耀的用心。」透過公益賽的支持，盼球員不分甲乙組與男女，都能抱持感恩的心、勇於追夢。

第九屆長耀盃將於8月23日至9月11日為期三周於新莊體育館辦理。比賽期間不只提供各隊晉級獎金、車資補助金、總冠獎金十萬，設立系列主題周、LOGO SHOT獎金挑戰、琉球雙人遊抽獎等好康活動，8月31日開幕更邀請中華男籃總教練帕克（Charlie Parker）、中華隊教練團桑茂森、前中華國手顏行書、女籃球星郭佳紋等到場支持。