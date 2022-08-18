菁英盃籃賽／世新挑戰雙冠 男女外籍生都找好

世新大學今年3月完成UBA公開女一級3連霸，男籃也連兩年打進公開一級冠軍戰，111學年繼續朝男女包雙冠的目標前進，除本土新生大進補，包括HBL今年MVP陳將双、張俊生和北一女「閃電俠」宋瑞蓁加入，教練何正峰透露，新的外籍生已經物色好，就待簽證辦好就能來台。

世新女籃目前只剩奈及利亞籍中鋒伊思尤瑪，男籃仍是原有的「黑豹軍團」伊波卡、沙巴斯丁和丹尼爾，其中伊波卡報名今年PLG選秀，且被新竹街口攻城獅挑中，但礙於和世新仍有合約，攻城獅是否挑到「空氣」仍是未知。

率隊到花蓮參加菁英盃的何正峰透露，男、女籃都有持續找外籍生加入，連同仍在台灣的選手，目前男籃和女籃各找到4名外援，但人數僅供參考，他苦笑說：「簽證不知會不會過，去年找好幾個都說會來，但簽證都沒過。」

何正峰提到，女籃另外找的3位外籍生都來自奈及利亞，月底要來台難度稍高，希望下月初或月中能抵台，再和團隊配合。

何正峰坦白說，受經費限制，球隊總共有5個外籍生名額，分別是女籃2人和男籃3人，伊波卡能否投身PLG就要看新外籍生狀況，他直白說：「如果新的來測試，OK或比他（伊波卡）好，那當然沒問題，但畢竟她和學校有簽4年約，還是要照合約走。」