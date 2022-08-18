快訊

3藍委赴柬埔寨救人...返台與航警在機場爆爭執 航警局回應了

艾成爸媽淚奔千里飛抵台灣 神情哀戚送兒最後一程

房市風向變了？房貸指標銀行用「這四字」形容下半年景氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菁英盃籃賽／世新挑戰雙冠 男女外籍生都找好

聯合報／ 記者曾思儒／花蓮即時報導
世新大學的奈及利亞籍中鋒伊思尤瑪，今年將迎接第4個UBA賽季。記者曾思儒／攝影
世新大學的奈及利亞籍中鋒伊思尤瑪，今年將迎接第4個UBA賽季。記者曾思儒／攝影

世新大學今年3月完成UBA公開女一級3連霸，男籃也連兩年打進公開一級冠軍戰，111學年繼續朝男女包雙冠的目標前進，除本土新生大進補，包括HBL今年MVP陳將双、張俊生和北一女「閃電俠」宋瑞蓁加入，教練何正峰透露，新的外籍生已經物色好，就待簽證辦好就能來台。

世新女籃目前只剩奈及利亞籍中鋒伊思尤瑪，男籃仍是原有的「黑豹軍團」伊波卡、沙巴斯丁和丹尼爾，其中伊波卡報名今年PLG選秀，且被新竹街口攻城獅挑中，但礙於和世新仍有合約，攻城獅是否挑到「空氣」仍是未知。

率隊到花蓮參加菁英盃的何正峰透露，男、女籃都有持續找外籍生加入，連同仍在台灣的選手，目前男籃和女籃各找到4名外援，但人數僅供參考，他苦笑說：「簽證不知會不會過，去年找好幾個都說會來，但簽證都沒過。」

何正峰提到，女籃另外找的3位外籍生都來自奈及利亞，月底要來台難度稍高，希望下月初或月中能抵台，再和團隊配合。

何正峰坦白說，受經費限制，球隊總共有5個外籍生名額，分別是女籃2人和男籃3人，伊波卡能否投身PLG就要看新外籍生狀況，他直白說：「如果新的來測試，OK或比他（伊波卡）好，那當然沒問題，但畢竟她和學校有簽4年約，還是要照合約走。」

攻城獅 PLG 陳將双

延伸閱讀

菁英盃籃賽／放不下籃球！甜心陳育緹UBA再拚一年

菁英盃籃賽／不同身分拚HBL 高丁國柱父女相約闖小巨蛋

菁英盃籃賽／3連勝卻爆哭 U16女將自責表現不佳

菁英盃籃賽／疫情受災戶 U16亞青男籃5人確診

相關新聞

菁英盃籃賽／不同身分拚HBL 高丁國柱父女相約闖小巨蛋

從小跟著爸爸高丁國柱到籃球場，讓高丁佩芸對籃球產生熟悉感，她國中進入普門中學接受正規訓練，今年暑假後將升上普門中學高二，...

菁英盃籃賽／3連勝卻爆哭 U16女將自責表現不佳

今年沒能到阿曼參加U16亞青女籃賽，中華培訓隊改在國內集訓，花蓮菁英盃成集訓「期末考」，教練團直接訂出冠軍目標，今天分組...

菁英盃籃賽／世新挑戰雙冠 男女外籍生都找好

世新大學今年3月完成UBA公開女一級3連霸，男籃也連兩年打進公開一級冠軍戰，111學年繼續朝男女包雙冠的目標前進，除本土...

菁英盃籃賽／放不下籃球！甜心陳育緹UBA再拚一年

今年3月在小巨蛋迎接UBA公開女一級3連霸，世新大學的「甜心射手」陳育緹當下就萌生再戰一年的念頭，本周她就穿著世新戰袍隨...

PLG／曾受公牛選秀測試 鋼鐵人簽下前鋒釩斯

PLG高雄鋼鐵人球團今天宣布新賽季的第二位洋將，是年僅24歲的美國籍洋將釩斯（Vance Jackson），畢業於美國一...

T1聯盟／分擔小前鋒壓力 雲豹簽下前獵鷹前鋒曾品富

T1聯盟桃園雲豹今天宣佈，正式簽下小前鋒曾品富，雲豹總經理蘇翊傑對他寄予厚望，希望他加入後，能分擔球隊三號位的壓力，並達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。