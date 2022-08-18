菁英盃籃賽／放不下籃球！甜心陳育緹UBA再拚一年
今年3月在小巨蛋迎接UBA公開女一級3連霸，世新大學的「甜心射手」陳育緹當下就萌生再戰一年的念頭，本周她就穿著世新戰袍隨隊參加花蓮菁英盃，今天率隊以74：69擊敗3月爭冠對手台師大，率先拿到冠軍戰門票。
「原本今年就要去（WSBL）選秀，但想要自己更穩定，再去挑戰WSBL，所以決定再打一年。」廣電系學分已修滿的陳育緹，將以企管系學生身份迎接第6個UBA賽季，尋求4連霸是當然目標，UBA「打好打滿」的她也為自己設定方向，盼攻守兩端更沈穩。
陳育緹和今年WSBL橫掃年度MVP、新人后在內5座個人獎的林蝶是滬江高中和世新同屆隊友，但不像林蝶一直以WSBL為目標，身高僅158公分的陳育緹原本只打算打完UBA，現在改變想法，她甜笑說：「原本說不想（打WSBL），但還是放不太下籃球，反正新秀就是先簽2年，就先去試試看。」
世新「甜心射手」今天菁英盃第一次出手就是三分球命中，全場攻下13分，世新教頭何正峰透露，練球時他會要求選手一個點要連進10球，陳育緹總能很快完成，「今年她想留下來幫我，她也喜歡現在球隊的氛圍，想幫忙把學妹一起帶起來。」
世新今年想挑戰4連霸，除陳育緹續留，新生更是大補強，北一女中「閃電俠」宋瑞蓁和金甌女中長人游沁樺現正在U18亞青培訓隊，來自北一的蔡佑蓮投進讀秒關鍵球，另外有來自金甌的邱詠鈴和張婕柔，仍是冠軍大熱門。
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