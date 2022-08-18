菁英盃籃賽／不同身分拚HBL 高丁國柱父女相約闖小巨蛋

從小跟著爸爸高丁國柱到籃球場，讓高丁佩芸對籃球產生熟悉感，她國中進入普門中學接受正規訓練，今年暑假後將升上普門中學高二，期待111學年就能完成和爸爸的約定，父女倆一同打進台北小巨蛋。

高丁佩芸是現任東泰高中教練高丁國柱長女，從小看父親教球，國小接觸過排球的她國中轉向籃球，今年已是在普門的第5年。

父親是HBL名教頭，在屏東高中和東泰執教都曾率隊打進4強，寫下「五虎」驚奇，不過高丁佩芸沒特別壓力，她笑說：「爸爸都會鼓勵我，打球後也會了解爸爸教球的煩惱，有更多話題，我有問題也會問他。」

籃球成父女倆共通語言，但也因帶隊和訓練，彼此鮮少有時間相聚。高丁佩芸透露自己國中放假時，有時還會去東泰找爸爸，甚至跟著東泰做些訓練，但升上高中時間更少，她歪頭思索一下後說：「最近一直在打比賽，今年暑假還沒遇到爸爸過。」

普門本周到花蓮參加菁英盃籃賽，今天對手正巧是東泰女籃轉往高雄發展的高苑工商，形成「高雄內戰」，最終普門以59：38奪勝；不過東泰男籃並沒參加菁英盃，高丁國柱父女無法在花蓮相會。

高一沒進入普門HBL女甲12人名單的高丁佩芸坦言，自己信心較缺乏，曾向父親請教如何改善問題，父女倆也相約「一起打進小巨蛋」，互相幫對方加油，盼締造屬於父女倆的特別回憶。