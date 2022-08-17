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菁英盃籃賽／疫情受災戶 U16亞青男籃5人確診

聯合報／ 記者曾思儒／花蓮即時報導
U16亞青培訓隊的長人陳相榮將進入HBL衛冕軍光復高中。記者曾思儒／攝影
U16亞青培訓隊的長人陳相榮將進入HBL衛冕軍光復高中。記者曾思儒／攝影

中華隊缺席今年6月的U16亞青男籃賽，改成國內培訓，上月23日展開訓練，本周花蓮菁英盃全國籃球錦標賽成最後任務，但一行16名球員卻有5人因確診新冠肺炎無法參賽，讓「畢業旅行」陣容有些缺憾。

U16男籃培訓隊由今年JHBL冠軍隊金華國中教練吳正杰領軍，搭配教練溫志中和李育霖，以及體能教練黃奕翔、運動傷害防護員劉芃顥，培訓球員16人包括陳相榮、陳均維、劉耕灝、張奇恩、林志紘、張育綸、傅雋堯、劉東勝、蔡昇峰、潘冠志、楊瀚陞、古惠元、蔡學墉、林璿霆、周佑承和張為甯。

包括今年獲得JHBL男甲MVP的蔡昇峰在內，共有5名U16亞青培訓隊成員因確診沒能隨隊前往花蓮；今天11人和泰山高中交手，第四節兩隊分數曾維持一球距離，但U16培訓隊過多失誤下遭拉開比數，最終以50：66吞敗。

吳正杰提到，這批U16成員身材不錯，就是經驗較缺乏，且大個子球員容易受限禁區，像自家金華出品的195公分爭鋒傅雋堯，未來要更有發展性也勢必要面臨轉型問題。

U16培訓隊今年共有6名球員身高達195公分，傅雋堯選擇能仁家商，永吉國中長人陳相榮將成HBL衛冕軍光復高中新生，大成國中的張育綸加入泰山高中，張奇恩將升上南山高中2年級，明仁國中的陳均維和宜蘭頭城國中的劉耕灝也投入南山。

泰山高中 JHBL 新冠肺炎 光復高中

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