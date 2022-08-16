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T1聯盟／福星降臨 吳宏興加盟獵鷹成第3位在地球員

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
吳宏興加盟台鋼獵鷹。圖／台南台鋼獵鷹提供
吳宏興加盟台鋼獵鷹。圖／台南台鋼獵鷹提供

台南台鋼獵鷹今天宣布，與202公分長人「在地子弟兵」吳宏興達成加盟共識，立即補足本土內線高度，他也是繼隊長龍弘元、李漢昇後簽下的第三位台南在地球員，大大顯示台鋼獵鷹以深耕在地化為核心理念，吳宏興同時呼籲在外地的鄉親們回家看球。

吳宏興在SBL第6季以選秀探花加入達欣展開職業舞台，新人年就隨隊拿下冠軍，前後在SBL征戰13個賽季，效力過達欣、璞園、富邦、九太，期間還曾入選過中華隊，第10季轉戰璞園後更隨隊一舉奪得4座金盃，之後改披富邦戰袍再次奪冠，成為SBL首位擁有6座冠軍的球員，因而有了「福星」的稱號，吳宏興期望能在獵鷹繼續將福星這個角色延續下去，把冠軍氣勢帶到新球隊。

台南出生的吳宏興，上季原訂要前往高雄海神的他，則因為家庭因素未簽約，如今終於得償所願「回家」，當時聽說台南成立職業籃球隊就很期待，「好不容易家鄉有支職業球隊，能在家鄉出賽的感覺相當不一樣」。

吳宏興最後強調，新賽季開始台南親友們可以就近來看比賽，這讓他相當期待，也期許自己能協助球隊闖出佳績，並在新聯盟元年留下一些成績，回饋台南的鄉親們。

而吳宏興也成為獵鷹季後繼李漢昇、胡凱翔、呂冠霆、吳岱豪後簽下的第5位自由球員，加上選秀補進的谷毛唯嘉、韓杰諭，本土戰力大進補。

SBL 台鋼

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