T1聯盟／和太陽道別 李秉鴻接台師大兵符

台中葳格太陽隊今天正式宣布，後衛李秉鴻雖合約沒走完，但經過雙方溝通討論後，最終球團尊重李秉鴻意願，提前結束雙方合約關係，新賽季李秉鴻正式接掌UBA台灣師大男籃總教練兵符，協助大學籃壇培育更多潛力人才。

以「拚命三郎、防守大鎖」著稱的李秉鴻，學生時期畢業於新榮高中、台師大，效力過台啤、達欣、金酒、寶島夢想家、富邦勇士與九太科技等隊，上個賽季則是選擇加盟台中葳格太陽，T1聯盟元年例行賽出賽28場，與隊友攜手闖進總冠軍戰，最終拿下T1元年亞軍。

職業生涯9年，李秉鴻效力過多支球隊，造就對新環境更好的適應力，如今轉戰大學籃壇執教，也是教練生涯全新的開始，他透露說：「其實去年就曾收到台灣師大的面試邀請，但在與球團討論後，我就決定專注於場上，打完第一季，原本以為機會不等人，當球季即將結束時，又再次收到台灣師大的邀請，於是我開始認真思考當教練的可能。」

李秉鴻提到，太陽新生代後衛丁聖儒已能獨當一面，以自己年紀，可以轉換角色，對自己和球團或許都是好的選擇，最終決定迎接未知的挑戰，接下台師大兵符。

決定展開籃球生涯新篇章的李秉鴻，本月1日正式就任台灣師大總教練，他十分感謝太陽球團對於個人生涯規畫的成全，「在轉換角色後，面對未來的教練生涯我會更加努力，培育更多潛力的人才，替台灣籃壇做出貢獻。」