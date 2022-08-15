籃球／和太陽不組聯隊了！海神唯一缺席跨聯盟邀請賽

中華籃球協會今天召開2022年跨聯盟邀請賽第二次籌備會議，3聯盟合計共有12隊參加，其中原本要以聯隊方式出賽的T1聯盟台中葳格太陽和高雄全家海神，確定改由太陽單獨組隊，參賽隊伍數仍維持12隊，海神也成為3聯盟唯一缺席的隊伍。

首屆跨聯盟邀請賽包含PLG報名2隊、SBL報名4隊、T1報名5隊以及中華男籃培訓隊。籃協表示，本次跨聯盟邀請賽是以球會友、培育新秀為主軸，在抽籤預賽分組時將各隊平均排入A、B組，讓不同聯盟球隊透過這次機會能夠進行交流互動，彼此累積比賽經驗。

今天會議中完成抽籤分組，A組T1台啤英熊、SBL裕隆納智捷、PLG RISING STARS、SBL彰化柏力力、T1台南台鋼獵鷹和中華培訓隊；B組SBL台灣啤酒、PLG新竹街口攻城獅、T1新北中信特攻、T1桃園雲豹、T1台中葳格太陽和SBL台灣銀行。

2022年跨聯盟邀請賽9月17至27日在台北和平籃球館進行，外籍洋將不得參加，每隊可報名18位球員，各隊除本身所屬球員外，也可報名符合自由球員身分者參加（如選秀落選、現無合約）。

中華男籃培訓隊將遴選目前UBA大專聯賽優秀球員及具培訓潛力之球員，職隊員名單待選訓委員會審議通過後另行公告。