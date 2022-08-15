籃球／黑人曝光跨聯盟邀請賽賽程 PLG兩隊不同組

因瓊斯盃停辦應運而生的跨聯盟邀請賽，SBL、PLG和T1聯盟共有12隊與會，PLG執行長「黑人」陳建州今天先在社群上傳分組結果和賽程，準備為9月登場的別開生面賽事暖身。

由中華籃協主辦的跨聯盟邀請賽，將於9月17日到27日在台北和平館舉行，連同中華培訓隊（中華白）在內，共有12支隊伍，其中PLG除新竹街口攻城獅單獨出賽，另5隊以新秀為主組成「PLG Rising Star」，打進T1聯盟元年總冠軍賽的高雄全家海神和台中葳格太陽也組成聯隊出賽。

籃協今天早上進行分組抽籤，A組包括T1聯盟台啤英熊、中華培訓隊、SBL柏力力、SBL裕隆、T1聯盟台南台鋼獵鷹和PLG Rising Stars，B組分別是SBL台啤、SBL台銀、T1聯盟桃園雲豹、T1聯盟台中葳格太陽、T1聯盟中信特攻和PLG新竹街口攻城獅。

分組將先採單循環，取分組前4晉級8強進行交叉單淘汰賽，9月26日4強賽登場，27日進行季軍戰和冠軍戰。