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HBL／上半場失誤16次 北一女仍闖世界中學生選拔賽冠軍戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
世界中學生籃球錦標賽選拔賽四強女子組比賽，北一女對上普門獲勝。記者曾原信／攝影
世界中學生籃球錦標賽選拔賽四強女子組比賽，北一女對上普門獲勝。記者曾原信／攝影

上半場就出現16次失誤，「小綠綠」北一女中今天仍在多點開花下以63：54擊敗普門中學，打進2022年世界中學生籃球錦標賽代表隊選拔賽女子冠軍戰，明天下午將和陽明高中對決，爭取代表台灣前進塞爾維亞的資格。

今年世界中學生籃球錦標賽將於下月20日到29日在塞爾維亞首都貝爾格勒登場，國內舉行為期3天的選拔賽，男、女冠軍隊就能代表台灣前進塞爾維亞；北一今天在壓軸戰擊敗普門，和陽明女子組冠軍戰會師，男子組將由泰山高中和光復高中爭冠。

雖打下4強勝利，北一教頭駱燕萍賽後大分貝訓斥球員多時，她不滿意說：「氣啊，上半場就失誤16次！」她指子弟兵傳球失誤太多、組織有些混亂，專注力也有待提升，她苦笑說：「當然想出國（塞爾維亞），不過如果明天還是今天狀況，是送她們（陽明）出國吧。」

北一今年3月打進HBL女甲冠軍戰，最終不敵衛冕軍淡水商工，不過陣中仍有包括成為大學新鮮人的「閃電俠」宋瑞蓁、「新人后」黃子芸、米靖恩、王詩涵和吳珮璿入選U18亞青女籃培訓隊，除了宋瑞蓁外的4人也是選拔賽成員。

駱燕萍提到，對幾名經驗較多的選手不擔心，這次著重在磨練可能進入112學年HBL名單的選手，「12人名單還在看，這批一年級升二年級的比賽經驗稍微少了點，3月聯賽後很多比賽都因為疫情取消，7月底才有第一個比賽，暑假就是以戰養戰，專注在調整小球員。」

今天在外線開火的射手田捷瑞就是要升上二年級的球員，攻下18分的她也獲得駱燕萍點名成長明顯，希望有機會前進塞爾維亞，透過國際賽開拓更多視野。

世界中學生籃球錦標賽選拔賽四強女子組比賽，北一女對上普門獲勝。記者曾原信／攝影
世界中學生籃球錦標賽選拔賽四強女子組比賽，北一女對上普門獲勝。記者曾原信／攝影
世界中學生籃球錦標賽選拔賽四強女子組比賽，北一女對上普門獲勝，北一女田捷瑞（左）有精彩表現。記者曾原信／攝影
世界中學生籃球錦標賽選拔賽四強女子組比賽，北一女對上普門獲勝，北一女田捷瑞（左）有精彩表現。記者曾原信／攝影
世界中學生籃球錦標賽選拔賽四強女子組比賽，北一女對上普門獲勝，北一女田捷瑞有精彩表現。記者曾原信／攝影
世界中學生籃球錦標賽選拔賽四強女子組比賽，北一女對上普門獲勝，北一女田捷瑞有精彩表現。記者曾原信／攝影

HBL女子組 HBL 北一女

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