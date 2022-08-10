HBL／少3大將照贏 光復退能仁搶進世界中學生選拔賽冠軍戰

3月剛在台北小巨蛋打下隊史第一座HBL男甲金盃，光復高中今天以51：46驚險擊敗能仁家商，再打進2022年世界中學生籃球錦標賽代表隊選拔賽最終戰，明天冠軍戰將和泰山高中對決，爭取下月前進塞爾維亞。

今年世界中學生籃球錦標賽將於下月20日到29日在塞爾維亞首都貝爾格勒登場，國內舉行為期3天的選拔賽，男、女冠軍隊就能代表台灣前進塞爾維亞。

頂著HBL新科冠軍隊身份出賽，光復看似陣容整齊，但3名大將王威翔、「新人王」謝銘駿和2公尺長人鄭名斈都因入選U18亞青培訓隊，沒能參加選拔賽，連教頭陳定杰也是U18教練團成員，選拔賽由教練李宇偉挑大樑。

李宇偉提到，本來就有3名亞青小將不能參賽的最壞打算，不過報名名單不能變動，「如果真的打到冠軍，到塞爾維亞還是需要這3個人！」他還淡定說，今年高三共有8名球員，整體成熟性高，儘管少了鄭名斈坐鎮籃下，籃板是較大問題，靠團隊戰力仍完成陳定杰下達的「必勝令」。

光復今天和能仁4強賽對決，第三節最後1分07秒兩隊37：37戰平，光復先靠林恩宇打進超前球，帶著2分領先進入第四節；決勝節戰況仍拉鋸，光復最終才以51：46驚險擊敗能仁，明天下午1點將和泰山爭奪代表台灣出征塞爾維亞的代表權。

泰山今天在另場4強賽以65：58擊敗高苑，成光復最終戰對手。李宇偉提到，暑假的王輝盃和金城盃都已和泰山交手過，王輝盃險勝1分、金城盃小輸2分，預期明天會是55波的局面。