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HBL／逆轉強敵淡商 陽明搶進世界中學生選拔賽冠軍戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陽明張聿嵐（右二）奮力搶下籃板。記者曾原信／攝影
陽明張聿嵐（右二）奮力搶下籃板。記者曾原信／攝影

落後大半場的陽明高中，今天2022年世界中學生籃球錦標賽代表隊選拔賽4強賽第四節上演逆轉秀，先有廖家綺飆進超前外線，當家後衛張聿嵐讀秒階段4罰都把握，最終以75：70力退HBL衛冕軍淡水商工，離代表權只差最後一勝。

今年世界中學生籃球錦標賽下月將在塞爾維亞首都貝爾格勒舉行，高中體總昨天起舉辦一連3天選拔賽，男、女子組冠軍隊才能取得代表台灣的參賽資格，陽明率先拿下女子組冠軍戰門票，教頭李台英笑說：「從來沒去過塞爾維亞，也沒拿過世界中學代表權，總該輪到我們了吧！」

陽明前三節都處於劣勢，李台英指出，上半場讓淡商中鋒蕭豫玟打得太輕鬆，「這個點還是守不夠好，第一節就讓她拿16分，半場22分，是不及格的防守。」

蕭豫玟全場轟下34分，不過陽明也有張聿嵐的25分分庭抗禮，加上廖家綺第四節「拆炸彈」飆進大號逆轉三分彈，不只帶動全隊士氣，也提升自己不少信心。

李台英指出，廖家綺外線本來就有一定水準，但自信不足，前幾球出手若不進就會被影響，「那球投進，隊友也替她開心，出手的果決和節奏都可以找回來。」

廖家綺每天固定練投200顆外線，今天投進關鍵球的她笑說：「平常讓聿嵐和（江）子柔去殺，我就等球來，把握機會！」

要升上三年級的後衛江子柔，今年3月HBL決賽因左手掌骨裂缺席，今天對上淡商特別亢奮，她笑說：「淡商是一個目標吧，想要擊敗她們！」陽明3天後就要赴日本移地訓練，她也期待打下前往塞爾維亞的機票，代表台灣挑戰世界。

HBL女子組 HBL

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