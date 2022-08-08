籃球／T1海神、太陽組聯軍 跨聯盟賽11隊交意向書

中華籃協首度舉辦2022年跨聯盟邀請賽，今天參賽意向書繳交截止，中華籃協表示，SBL、PLG和T1聯盟共有11隊繳交意向書，加上中華培訓隊（中華白），共有12支隊伍有意願參加首度舉行的跨聯盟邀請賽。

中華籃協特別感謝國內SBL、PLG、T1聯盟的共襄盛舉，促成賽事順利舉辦，讓各隊陣中的新人及具培養潛力的球員能夠有展現實力的機會；跨聯盟邀請賽將限制外籍洋將出賽，屬於純本土球員（含華裔及外籍生）間的對決。

籃協提到，透過這次跨聯盟邀請賽，讓各隊新人提早適應比賽強度，球季中較少出賽的球員也可獲得證明自己的機會，培養出更多優秀本土球員及未來之星。

跨聯盟邀請賽繳交意向書隊伍，PLG聯盟組成P.LEAGUE+ RISING STARS隊，PLG新竹街口攻城獅單獨組隊，T1聯盟高雄全家海神與台中葳格太陽組聯隊出賽，台啤英熊、新北中信特攻、桃園雲豹、台南台鋼獵鷹4隊單隊出賽，SBL台銀、台啤、裕隆納智捷、彰化柏力力四隊全數參加，加上中華培訓隊共計12支隊伍。

跨聯盟邀請賽預計9月17日到9月27日於台北和平籃球館舉行，籃協今天確認有意願參加球隊，將盡速擬訂相關賽制及賽程規劃，再召開第2次籌備會議與球隊進行溝通、確認比賽的各項環節，賽事相關訊息籃協將陸續公布。