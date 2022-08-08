PLG／派誰打跨聯盟賽？田壘先保密

上季將主場移師台中洲際迷你蛋，福爾摩沙台新夢想家隊月底將回到彰化，在2022 BE HEROES籃球經典賽對戰中華白隊，成為全新本土陣容磨合的機會。

夢想家將在27日出戰中華白，28日再由彰化另支「地主」彰化柏力力和中華白交手；目前中華白成員尚未出爐，中華籃球協會預計下周二舉行選訓會議，據悉將以大專球員和選秀會落選的「遺珠」選手為主體。

由於今年瓊斯盃確定再因新冠肺炎疫情停辦，中華籃協改推出跨聯盟邀請賽，中華白除BE HEROES籃球邀請賽，另也會參與9月登場的跨聯盟邀請賽。

夢想家所屬的PLG聯盟，已經確定由新竹街口攻城獅和一支聯隊參賽，夢想家籃球隊球員發展總監田壘今天提到，聯隊將以「一年級生」和「二年級生」為主體，但各隊要派出多少球員或是球員名單，目前還沒定案，夢想家也還在討論，他笑著賣關子說：「敬請期待！」

月底的BE HEROES賽事成夢想家休季期間第一次正式合體賽事，田壘已經預告，就算是表演賽，自己也不會再披戰袍，直接喊「大家加油」的他強調說：「比賽勝利固然重要，表演性質，身體健康重要，未來路還很長，經驗和交流是最重要的。」

今天和田壘一同出席記者會的吳永盛，目前著重在個人休季前間訓練，他笑說自己已非球隊的「新生代」成員，對跨聯盟邀請賽沒太多想法，一切看球隊安排。