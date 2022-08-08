快訊

裴洛西訪台是個錯誤？拜登首回應「台海危機」：這是她的決定

南韓首爾晚間暴雨！成人半身慘遭淹沒 地鐵站變成「大瀑布」

疑共軍飛行器 今晚大舉侵入金馬防區禁制水域上空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／派誰打跨聯盟賽？田壘先保密

聯合報／ 記者曾思儒／彰化即時報導
福爾摩沙台新夢想家籃球隊球員發展總監田壘（左）和球員吳永盛代表出席BE HEROES彰化運動嘉年華記者會。記者曾思儒／彰化攝影
福爾摩沙台新夢想家籃球隊球員發展總監田壘（左）和球員吳永盛代表出席BE HEROES彰化運動嘉年華記者會。記者曾思儒／彰化攝影

上季將主場移師台中洲際迷你蛋，福爾摩沙台新夢想家隊月底將回到彰化，在2022 BE HEROES籃球經典賽對戰中華白隊，成為全新本土陣容磨合的機會。

夢想家將在27日出戰中華白，28日再由彰化另支「地主」彰化柏力力和中華白交手；目前中華白成員尚未出爐，中華籃球協會預計下周二舉行選訓會議，據悉將以大專球員和選秀會落選的「遺珠」選手為主體。

由於今年瓊斯盃確定再因新冠肺炎疫情停辦，中華籃協改推出跨聯盟邀請賽，中華白除BE HEROES籃球邀請賽，另也會參與9月登場的跨聯盟邀請賽。

夢想家所屬的PLG聯盟，已經確定由新竹街口攻城獅和一支聯隊參賽，夢想家籃球隊球員發展總監田壘今天提到，聯隊將以「一年級生」和「二年級生」為主體，但各隊要派出多少球員或是球員名單，目前還沒定案，夢想家也還在討論，他笑著賣關子說：「敬請期待！」

月底的BE HEROES賽事成夢想家休季期間第一次正式合體賽事，田壘已經預告，就算是表演賽，自己也不會再披戰袍，直接喊「大家加油」的他強調說：「比賽勝利固然重要，表演性質，身體健康重要，未來路還很長，經驗和交流是最重要的。」

今天和田壘一同出席記者會的吳永盛，目前著重在個人休季前間訓練，他笑說自己已非球隊的「新生代」成員，對跨聯盟邀請賽沒太多想法，一切看球隊安排。

台新夢想家 田壘 瓊斯盃

延伸閱讀

PLG／夢想家純本土新陣容 回彰化首亮相

彰化延平公園地下停車場工程進度超前 連夜灌模創紀錄

籃球／中華白尬夢想家 BE HEROES經典賽彰化登場

張東正退黨選彰化市長衝擊藍營 黃玉芬：感覺被扯後腿

相關新聞

籃球／T1海神、太陽組聯軍 跨聯盟賽11隊交意向書

中華籃協首度舉辦2022年跨聯盟邀請賽，今天參賽意向書繳交截止，中華籃協表示，SBL、PLG和T1聯盟共有11隊繳交意向...

PLG／派誰打跨聯盟賽？田壘先保密

上季將主場移師台中洲際迷你蛋，福爾摩沙台新夢想家隊月底將回到彰化，在2022 BE HEROES籃球經典賽對戰中華白隊，...

PLG／夢想家純本土新陣容 回彰化首亮相

去年因新冠肺炎疫情停辦的BE HEROES籃球經典賽，今年改變形式，由中華白隊迎戰彰化「地主」福爾摩沙夢想家及彰化柏力力...

籃球／中華白尬夢想家 BE HEROES經典賽彰化登場

今年瓊斯盃雖確定取消，中華隊8月仍有亮相舞台，2022 BE HEROES彰化運動嘉年華將在月底登場，中華隊在BE HE...

PLG／不捨送出隊史得分王 最佳總經理蔡承儒透露原因

PLG衛冕軍台北富邦勇士和新北國王隊完成交易，勇士送出效力7年的後衛林書緯，換來國王後衛洪楷傑、前鋒張文平以及2024年...

PLG／雙北重磅交易！林書緯轉戰國王 毛加恩：衝冠重要操作

PLG衛冕軍台北富邦勇士隊和新北國王籃球隊今天宣佈，兩球團的交易案已通過聯盟審核，國王以洪楷傑、張文平與2024年首輪選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。