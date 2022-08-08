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PLG／夢想家純本土新陣容 回彰化首亮相

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
夢想家隊球員吳永盛（中）期待和中華白隊在表演賽交手。記者曾思儒／彰化攝影
夢想家隊球員吳永盛（中）期待和中華白隊在表演賽交手。記者曾思儒／彰化攝影

去年因新冠肺炎疫情停辦的BE HEROES籃球經典賽，今年改變形式，由中華白隊迎戰彰化「地主」福爾摩沙夢想家及彰化柏力力籃球隊，這也將是夢想家新本土陣容首度「合體」，以及SBL新軍柏力力正式亮相。

BE HEROES籃球經典賽今年成為BE HEROES彰化運動嘉年華的一環，8月27和28日的活動將在彰化縣溪州公園登場，籃球經典賽門票明天中午開始預售，屆時也將提供線上直播，提供無法到彰化的球迷收看平台。

夢想家籃球隊球員發展總監田壘和球員吳永盛今天代表出席記者會，帶著兒子一起過父親節的田壘透露，目前球員仍在自主訓練階段，正式開訓將等外籍教頭朱利斯返台後正式開始，預計是本月底或9月初，經典賽將由賴柏霖指揮調度。

夢想家休季期間補進盧冠良和周柏臣，另把成力煥交易到領航猿，換來吳家駿與林耀宗，「今年陣容變化大，這次經典賽也可以讓球員趁機磨合。」田壘說。

吳永盛休季期間針對投籃、上籃技巧、體能、重量和敏捷等都有加強，他笑說：「很開心非賽季也有表演賽，把非賽季的努力在表演賽上做成果驗收。」

夢想家原本主場設在彰化體育館，上季PLG因彰化體育館整修中，夢想家主場改到台中洲際迷你蛋，這次表演賽等於是相隔一季重返彰化，吳永盛也期待和彰化球迷再聚首。

BE HEROES系列活動推手、展逸國際企業董事長張憲銘提到，6年前首度舉辦籃球經典賽，單純想把賽事帶進彰化。去年雖因疫情停辦，但增加了王建民攝影展，也和退役的網球名將盧彥勳合作舉辦網球邀請賽。今年再規畫成果展，將一年年的累積連結拓展，加上彰化縣政府和議會大力協助，擴大成這次嘉年華，未來也會持續朝同樣方向努力，且能結合公益，發揮體育的正向力量。

夢想家 經典賽 吳永盛

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