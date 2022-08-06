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籃球／全家海神高捷盃3對3開幕 2千多名球友熱血開戰
「2022年全家海神高捷盃3對3籃球賽」今天上午在高雄技擊館青少年籃球場熱血開戰，近600隊、超過2千名選手組隊參賽，開場活動中，海神隊球星上場示範表演賽，會後還有簽名會，參賽球員化身球迷興奮尖叫。高捷公司指出，賽事共兩天，明天將進行四強準決賽及冠軍賽，各組前二名隊伍可獲得8萬元漢神禮券。
高捷公司2017年舉辦首屆高捷盃3對3籃球賽，今年邁入第六屆，本屆賽事特別與甫獲台灣T1職業籃球聯盟2022年度總冠軍，同時也是高雄在地的首支職業籃球隊「高雄全家海神隊」賽事冠名合作。
「全家海神高捷盃」吸引許多年輕學子報名參賽，共分六組別競賽，高中男子組多達217隊，公開男子組228隊，其中壯年組參賽隊跟國中組參賽隊年齡相差30歲，參賽者打破年齡界線、勇於挑戰。
主辦單位指出，感謝聯邦銀行、LP SUPPORT、鈴鹿賽道樂園、漢神百貨、漢神巨蛋、漢來美食、水蠻牛、成吉思汗健身俱樂部等知名企業贊助參賽贈品，各組前二名隊伍可獲得漢神百貨及漢神巨蛋所提供的8萬元購物禮券，以及LP SUPPORT、水蠻牛提供的豐富獎項。
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