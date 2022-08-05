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T1聯盟／雙職籃都表態 T1各隊都願打跨聯盟邀請賽
中華籃協預計在9月中舉行跨聯盟邀請賽，在昨天召開首次籌備會議後，PLG今天率先宣布將由「PLG Rising Stars」及新竹街口攻城獅代表參賽後，T1聯盟晚間也宣布旗下6支球隊都有參賽意願，但將以何種形式參賽仍有待討論。
籃協在昨天召開跨聯盟邀請賽首次籌備會議，暫定將於9月17日至27日於台北和平籃球館舉辦，而3聯盟與各球隊必須在8日繳交參賽意願書，確定是否願意參賽。
而今天在PLG率先宣布將由各隊的一、二年級生為主的「PLG Rising Stars」及攻城獅代表參賽後，T1聯盟也在今天召開的球團會議中確認6支球隊都有參賽意願，但參賽形式是以單一球隊或合組聯隊形式參加，後續仍須視各球團球員狀況才能再行決定。
在雙職籃聯盟都表態參賽意願後，加上籃協主辦的SBL預計也不會缺席，這次的跨聯盟交流賽也將成為國內雙職籃聯盟並立後，首次由官方舉辦並彙集3大籃球聯盟的賽事。
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