籃球／下一步如何走？林書豪最新發文：選擇繼續相信自己

下季落腳何處備受矚目的林書豪，今天在個人微博上自我勉勵，「要學會在別人相信我之前相信自己。」

林書豪上季於CBA例行賽出賽25場，平均繳出13.7分、3.6籃板、4.4助攻、1.4抄截，相較2019-20賽季的場均22.4分、5.6籃板、5.6助攻、1.9抄截，明顯有落差，所屬球隊首鋼在季後賽首輪就不敵吉林東北虎，無緣晉級八強。

由於林書豪在CBA表現不佳，回NBA的機率也不高，不少專家認為林書豪或許會回台灣發展，有可能會考慮加盟PLG或是T1職籃，甚至是和弟弟林書緯一起打球，最近又傳出三月新成軍香港「灣區翼龍」隊報價1000萬人民幣年薪網羅林書豪。

在確定新東家以前，林書豪依舊留在美國積極訓練，日前他被拍到與剛拿到生涯首冠的前隊友波爾一起練球，而這已經不是兩人第一次相約一起訓練，可看出兩人私下交情不錯。

另外林書豪稍早也在個人社群媒體發文，感嘆表示在還沒有找到自己狀態前，別人很難去相信自己，甚至很容易被外界質疑，「從我拿起籃球的那一刻起，作為一名籃球運動員，我最大的挑戰可能就是學會在別人相信我之前相信自己，以及儘管別人不相信我，我也要繼續相信我自己。」

「有沒有自信不是像打開一個開關一樣簡單，而是一個終生的旅程，無論沿途發生什麼，都要堅持信念。」