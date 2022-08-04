PLG／遊魂到選秀會「大三元」林子洧含淚感謝大學教頭

大學時期曾被教頭形容像「遊魂」，來自高師大的林子洧找到目標後態度轉為積極，除入選中華隊，今年選秀會更完成「大三元」，職籃T1聯盟、SBL和PLG選秀會都獲得青睞；今天他正式和PLG桃園領航猿隊簽約，看到高師大恩師徐耀輝的影片祝福更一度眼眶泛淚。

徐耀輝形容，剛進大學的林子洧就像「遊魂」，找到想追尋的目標和理想後改頭換面，終於在今天實踐成為職業球員的願望；說話頗有「禪意」的徐耀輝連期勉子弟兵方式都很特別，他笑說：「老師是桃園人，知道桃園的日出很漂亮，希望你每天可以早一點起來看桃園的日出。」

被影片感動到淚水都快泛出眼眶，林子洧笑說，早知道昔日教頭會「噹」自己，但也感謝教練的鞭策，「自己大一的時候被老師修理最慘，老師覺得我沒達到要求和期許，讓他覺得我遊手好閒，那時體能練球老師都會要求我，做不好就重做，才有現在這樣子。」

林子洧形容，徐耀輝很像自己另個父親，他連進入職籃的一句話都用教頭的名言「越努力，越幸運」，他解釋說：「老師有說過，努力的人，運氣不會太差，夠努力，就會有選擇。」徐耀輝期勉他早起訓練，他笑著回應：「當然會，老師交代了，不能不聽話。」

成為高師大第一位職籃選秀會獲得青睞的選手，林子洧提到，選擇領航猿是看到球隊休賽季的強烈企圖心，從洋將、新教頭都有動作，「我也是很有企圖的選手，可以加入有相同目標的球隊。」

他認為自己球風和高雄鋼鐵人「男模」呂政儒類似，都擅長外線和無球的走位，前輩也是他職業生涯路的典範，「期待和他交手，我是從小看他打球到大的！」