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PLG／籃協組跨聯盟交流賽 陳建州：不會缺席

中央社／ 台北4日電
陳建州。本報資料照片
陳建州。本報資料照片

PLG聯盟執行長陳建州今天表示，有關中華籃協提出以新秀為主軸的跨聯盟交流賽，明天將召開臨時領隊會議討論，不過他也強調，為台灣男籃的未來：「PLG不會缺席。」

中華籃協今天上午召開跨聯盟交流賽第1次籌備會議，會中邀請SBL超級籃球聯賽、P. LEAGUE+與台灣運彩xT1聯盟進行意見交流與討論，籃協也提出賽事暫訂於9月17日舉行，並希望各隊能在8月8日前繳交參賽意向書。

陳建州今天下午出席桃園領航猿新秀簽約記者會，活動結束後被問到對跨聯盟交流賽的想法，他表示，上午會議氣氛很愉快，籃協在會議中提到，這個舞台是為年輕選手搭建，他深表認同，也強調：「年輕球員要被看見，也需要被看見。」

籃協秘書長李雲翔上午會議結束後曾對外表示，跨聯盟交流賽將以聯盟各隊一、二年級，以及選秀會新秀、落選球員為主軸，陳建州也認同，這些年輕球員未來都是台灣男籃的幼苗，他強調：「為台灣男籃的未來，PLG不會缺席。」

不過在實務面上，PLG仍有一些問題得克服，包括聯盟原訂9月要舉辦夏季聯賽，如今賽程與規劃勢必要調整，陳建州也說：「現在很多球隊還沒開訓，還有部分資深球員合約都還沒敲定，球隊是否能夠參賽，還需要透過會議來討論。」

陳建州指出，以聯隊形式參加跨聯盟交流賽，或許是可行的方案之一，不過前提是聯盟得要整合各球團的意見和想法，而明天上午11時將召開臨時領隊會議，蒐集大家意見：「只要我們有結果，會盡快對外公布。」

PLG 領航猿 T1聯盟

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