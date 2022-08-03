籃球／東超賽程公布 富邦勇士10月迎主場首戰

即將於今年10月開打的東亞超級聯賽（EASL，簡稱「東超」），今天公布完整賽程，來自日本B聯賽、韓國KBL、菲律賓PBA聯賽的冠亞軍球隊獲得晉級東亞超級聯賽的資格，灣區翼龍和P. LEAGUE+（PLG）聯賽冠軍則代表大中華區參賽。

目前，菲律賓PBA聯賽菲律賓盃仍在激烈爭奪中，冠亞軍尚未產生，另外的代表隊伍都已出線；東超將於10月12日開幕，例行賽進行到明年2月底，3月5日產生冠軍隊伍。

完成PLG衛冕的台北富邦勇士，所屬的PLG才進行兩個賽季，當家球星「野獸」林志傑說：「我們想告訴大家，P. LEAGUE+籃球也許很年輕，但我們的實力不容小覷。我打籃球已經20多年了，但從未體驗過東亞超級聯賽這樣的賽事。」勇士首戰將於10月19日迎戰琉球黃金帝王。

日本B聯賽冠軍宇都宮王道由當家球星、日本男籃悍將比江島慎領銜；亞軍琉球黃金帝王2018年曾奪得東亞超級聯賽舉辦的頂級季前賽冠軍，此番將再次向冠軍發起沖擊。

韓國KBL球隊陣容豪華：韓國國家隊明星邊俊亨（Byeon Jun Hyung）將率領KBL亞軍安養KGC首次征戰東亞超級聯賽。繼2019年折戟後，韓國本土球星、KBL聯賽第一高薪球員金善亨（Kim Sun Hyung）將再次率領首爾SK騎士參賽，力爭卷土重來。

灣區翼龍上月27日宣布簽下上賽季效力於KBL大邱飛馬的前NBA球員安德魯·尼克爾森（Andrew Nicholson），且除征戰東亞超級聯賽，灣區翼龍還將參加9月開打的菲律賓PBA聯賽委員杯。

東亞超級聯賽首席執行官馬特（Matt Beyer）表示，很榮幸東亞超級聯賽能夠成為東亞籃球的樞紐，並在國際籃聯和亞洲各大頂尖聯賽的長期支持下將該地區俱樂部球隊中的佼佼者團結起來，共同打造這項精英賽事，「東超的使命是要成為東亞地區首屈一指的籃球聯賽，我們的目標是2025年在球迷基礎和商業收入等方面成為位列全球前三的籃球聯賽。」