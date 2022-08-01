勇敢！面對質疑 楊雅婷國泰青年節3x3隔兩年再奪冠

「刷！」球進、鳴笛聲響起。國泰青年節大專暨高中3x3籃球賽決賽在7月30日落幕，連續7年參加的楊雅婷在大學生涯尾聲奪下第5冠，寫下傳奇篇章，在此賽事收穫無數獎金的她笑說：「我是國泰養大的孩子。」

今年國泰青年節3x3首次同步舉行高中組、大專組賽事，全國48支隊伍進入決賽，楊雅婷率領「波斯公主在此」在大專女子組封后，大專男子組則由「鑫冠茶葉A」奪冠；高中男子組由「隨便吧」封王，女子組則是由「呱呱呱呱呱呱呱呱」登上后座。

楊雅婷（右起）與學妹李佩玲、方瓊華一同拿下國泰青年節3x3大專女子組冠軍。 圖／國泰金控提供

勇敢面對挑戰 看見感動故事

國泰長期支持並贊助體育運動，集團60週年的核心精神「你比你想的勇敢」，就是面對挑戰、持續成長，籃球場上正是如此，國泰人壽協理廖昶超表示，3x3籃球賽在去年成為奧運正式項目，國泰推廣這項競賽多年，希望提供年輕好手逐夢舞台，「每年都看到很多感動故事，無論成敗，大家能夠踏出參賽這一步、超越慣性思維，你比你想的勇敢。」

跟著楊雅婷一起拿下大專女子組冠軍的李佩玲就說：「我很少參加比賽，如果不是學姊約我，我不會想到，參加國泰青年節3x3是我做過最有勇氣的事。」另名隊友方瓊華去年組隊輸給楊雅婷，今年決定帶槍投靠，她說：「也是需要一點勇氣。」

不放棄重返榮耀 楊雅婷實力反駁質疑

楊雅婷從高一開始參賽，締造4連霸的壯舉，前年、去年分別以第四、第二名作收，聽到「她不行了」的質疑，楊雅婷今年用實際成績討回榮耀，細數7年參賽，得到的不僅是獎金，楊雅婷跟不少工作人員成為熟識，打籃球對她來說不只是運動、比賽，還是拓展視野、結交朋友的方式，心中滿滿感謝。

楊雅婷（中）率領球隊拿下國泰青年節3x3大專女子組冠軍，也是個人7年參賽的第5冠。 圖／國泰金控提供

勇敢踏出家門 找到另一片風景

高中男子組由張旭呈、邱宇廷、楊長浤三人奪冠，成員藏著離鄉背井的勇敢，邱宇廷家住桃園，卻遠赴新竹成德高中就學，理由是想踏出舒適圈，他說：「從小就住在家裡，要去外縣市心理上會有壓力，但希望自己能夠有勇氣去克服、去成長。」

國泰青年節3x3高中男子組由邱宇廷（左起）、張旭呈、楊長浤三人奪冠。 圖／國泰金控提供

楊長浤走得更遠，國中畢業的暑假，他孤身一人跑去美國當交換學生，沒有親戚、沒有朋友，「憑著勇氣就出發了，想要去看看不同的世界。」楊長浤說，自己體驗了美式足球、籃球、鉛球，回來台灣後專注在籃球上，才有了後續的奪冠故事。

帶動3x3籃球 靠近奧運殿堂

參加了7年，楊雅婷也見證3x3籃球賽進入奧運正式項目的過程，她表示，透過國泰的推廣，「帶動很多人知道3x3這項運動。」賽事裁判長張呂岳也說，原本多數球員不熟悉FIBA 3x3的國際規則，但國泰青年節3x3隊伍數多，可以推廣給很多人，「3x3進入奧運後，對台灣人來說是有競爭的機會。」