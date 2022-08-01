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PLG／最佳裁判！陳宏名獲首座金哨獎

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
裁判陳宏名（左）成PLG首位金哨獎得主。圖／PLG提供
裁判陳宏名（左）成PLG首位金哨獎得主。圖／PLG提供

P. LEAGUE+ 今天公布2021年到22年賽季新增設的「金哨獎」得主，由背號45號陳宏名成為聯盟史上首位金哨獎得主，獲得聯盟特別打造的專屬獎盃。

陳宏名的裁判資歷共23年，國際裁判也有11年資歷，國內已擔任HBLUBA總冠軍賽主裁判多年，執法尺度備受好評。

陳宏名2921到22賽季加入PLG裁判行列，例行賽執法18場、季後賽和總冠軍賽合計執法5場，都是本季裁判最多，例行賽吹判準確率9成57、季後賽和總冠軍賽吹判準確率8成67，都名列前矛，好表現讓陳宏名在12張選票中，拿下5張第一名、以總分32分獲得本屆金哨獎。

PLG金哨獎規定裁判至少例行賽出賽10場才有參選資格，投票人員的部分，共計有聯盟裁判長林錦龍老師、聯盟裁判顧問考威爾（JB Caldwell）、場控委員4位及各隊總教練6位，總計12位人員參與投票。投票者每張選票可以投第一名（5分）、第二名（3分）及第三名（1分），總得分最高者為金哨獎得主。 

PLG金哨獎的獎盃，本體以molten提供的官方哨子作為形體，3D掃描將哨子還原建模鍍金，1：1比例呈現，特製打標上獲選裁判的號碼；獎盃的外盒則延續聯盟標示作為主體，打開盒蓋後會有專屬於金哨獎的銘牌，專屬於裁判的榮耀。

裁判陳宏名成PLG首位金哨獎得主。圖／PLG提供
裁判陳宏名成PLG首位金哨獎得主。圖／PLG提供
PLG為金哨獎設計專屬獎座。圖／PLG提供
PLG為金哨獎設計專屬獎座。圖／PLG提供
PLG為金哨獎設計專屬獎座。圖／PLG提供
PLG為金哨獎設計專屬獎座。圖／PLG提供

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