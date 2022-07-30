快訊

波洛西傳訪台釀局勢緊張 共軍多個單位釋出「備戰」訊息

肥鼠亂竄！高雄民宅塞35噸垃圾 清潔人員頂「蟑螂雨」花5天才清完

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／嘉義市王輝盃全國籃賽落幕 政大蟬聯冠軍

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
第二屆嘉義市王輝盃全國籃球挑戰賽比賽現場。圖／嘉義市政府提供
第二屆嘉義市王輝盃全國籃球挑戰賽比賽現場。圖／嘉義市政府提供

第二屆嘉義市王輝盃全國籃球挑戰賽在7月26日開打後，歷經5天激烈賽事，今天賽事最高潮大專甲組冠軍賽，由政大對上台灣師大，最終政大以91：49分蟬聯王輝盃冠軍。嘉義市副市長陳淑慧表示，透過王輝盃看到年輕球員們無限的潛能。

王輝盃是嘉義市獨有的籃球聯賽，緣由嘉義高中體育老師王輝於2020年2月10日過逝，為感恩懷念帶領嘉中籃球隊近一甲子的教練，舉辦「王輝盃」籃球聯賽，成為嘉義市全國性的籃球比賽。

2020年第一屆王輝盃全國籃球邀請賽為嘉義高中籃球隊歷屆校友共同出資舉辦，為全國學生籃球提供賽事平台，提升競賽能力。計有全國大專甲組8隊、高中甲組16隊、高中乙組16隊、國中甲組16隊、國中乙組16隊共72隊參加。首屆大專甲組冠軍為政治大學。

第二屆王輝盃原訂去年暑假舉行，受疫情延期於今年登場，包括大專甲組8隊、高中甲組16隊、國中甲組16隊，共40隊參加。

嘉義少有全國性籃球盛事，這次來自全國的籃球員齊聚一堂，來自全國各地觀戰球迷擠爆嘉義高中體育館，有球迷表示他們一連5 天「白天在嘉義市觀光，下午就來看球」，王輝盃不僅帶動運動風氣，也帶來運動經濟。

政大

延伸閱讀

籃球／楊雅婷7年5冠稱霸國泰3x3「好像金州勇士隊」

蘇貞昌嘉市吃仙草 為李俊俋站台造勢

籃球／叫你爺爺出來打！桃園盃三對三 6歲到83歲都參戰

NBA／和中國最美籃球主播合照 粉絲驚哈登體型「小了一號」

相關新聞

籃球／嘉義市王輝盃全國籃賽落幕 政大蟬聯冠軍

第二屆嘉義市王輝盃全國籃球挑戰賽在7月26日開打後，歷經5天激烈賽事，今天賽事最高潮大專甲組冠軍賽，由政大對上台灣師大，...

籃球／楊雅婷7年5冠稱霸國泰3x3「好像金州勇士隊」

國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽總決賽今天落幕，大專女子組由楊雅婷率領「波斯公主在此」隊暌違兩年奪冠，也是她連續7年參賽...

籃球／叫你爺爺出來打！桃園盃三對三 6歲到83歲都參戰

「2022第六屆桃園盃全國三對三籃球賽」暌違2年再次開打，本屆共計2156支隊伍、8087名參賽選手報名參加11個比賽組...

T1聯盟／雲豹夏令營圓滿落幕 盧捷閔喜擁冠軍隊教練頭銜

為深耕桃園、回饋基層籃球，桃園雲豹職業籃球隊與長期合作夥伴夢想體育學院攜手合作，由7月11日起規畫3梯次、每梯次5天的「...

PLG／面對二選一難題 網友調侃白曜誠「笑容說明一切」

P.League+選秀在昨日落幕，就讀義守大學的白曜誠在首輪第三順位被桃園領航猿相中，由於他先前也被T1高雄全家海神首輪指名，面對二選一的難題，網友調侃白曜誠在兩聯盟選秀會上截然不同的表情已說明了一切

PLG／張鎮衙成領航猿選秀狀元 不會特別想爭取「新人王」

2022年PLG新人選秀會昨登場，前3順位沒有意外，握有「狀元」籤的桃園領航猿隊挑中來自政治大學的張鎮衙，衛冕軍台北富邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。