籃球／嘉義市王輝盃全國籃賽落幕 政大蟬聯冠軍

第二屆嘉義市王輝盃全國籃球挑戰賽在7月26日開打後，歷經5天激烈賽事，今天賽事最高潮大專甲組冠軍賽，由政大對上台灣師大，最終政大以91：49分蟬聯王輝盃冠軍。嘉義市副市長陳淑慧表示，透過王輝盃看到年輕球員們無限的潛能。

王輝盃是嘉義市獨有的籃球聯賽，緣由嘉義高中體育老師王輝於2020年2月10日過逝，為感恩懷念帶領嘉中籃球隊近一甲子的教練，舉辦「王輝盃」籃球聯賽，成為嘉義市全國性的籃球比賽。

2020年第一屆王輝盃全國籃球邀請賽為嘉義高中籃球隊歷屆校友共同出資舉辦，為全國學生籃球提供賽事平台，提升競賽能力。計有全國大專甲組8隊、高中甲組16隊、高中乙組16隊、國中甲組16隊、國中乙組16隊共72隊參加。首屆大專甲組冠軍為政治大學。

第二屆王輝盃原訂去年暑假舉行，受疫情延期於今年登場，包括大專甲組8隊、高中甲組16隊、國中甲組16隊，共40隊參加。

嘉義少有全國性籃球盛事，這次來自全國的籃球員齊聚一堂，來自全國各地觀戰球迷擠爆嘉義高中體育館，有球迷表示他們一連5 天「白天在嘉義市觀光，下午就來看球」，王輝盃不僅帶動運動風氣，也帶來運動經濟。