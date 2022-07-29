PLG／面對二選一難題 網友調侃白曜誠「笑容說明一切」

P.League+選秀在昨日落幕，就讀義守大學的白曜誠在首輪第三順位被桃園領航猿相中，由於他先前也被T1高雄全家海神首輪指名，面對二選一的難題，網友調侃白曜誠在兩聯盟選秀會上截然不同的表情已說明了一切。

摘下T1聯盟首座冠軍的海神，在本季選秀前掏出150萬元交換新北中信特攻今年選秀首輪指名權，最終海神就以兩個首輪選秀籤，選走來自義守大學的邱子軒、白曜誠，一口氣補進兩名昔日「東山戰神」，被認為是選秀最大贏家。

然而白曜誠同時還有投入P.League+選秀，昨晚也獲得領航猿欽點被選為「探花」，若白曜誠最終選擇加盟領航猿，等於海神指名到空氣，且無相關賠償，150萬就這樣飛了。

雖然他還未鬆口到底會加盟哪一隊，不過稍早有球迷截下他分別在兩個聯盟選秀時的表情做對比，可以明顯看出，白曜誠在被海神選上時，表情相當嚴肅甚至有些許落寞，但昨晚被領航猿看中時，卻開心的露牙大笑。

白曜誠的表情引發熱議，球迷紛紛留言寫下，「表情是掩蓋不住內心起伏的」、「當初真不懂為什麼要報T1，這樣搞到球團150萬飛了」、「以後會不會高關注度的球員都來這招阿」、「那笑容就是最好的答案。」