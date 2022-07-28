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PLG／林子洧、呂蔡瑜倫選秀「大三元」 白曜誠二選一

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
PLG選秀會晚上舉行，首輪領航猿「狀元」籤選擇政治大學張鎮衙（左四），第2順位勇士挑中健行科大陳范柏彥（左六），握有第3順位領航猿依序再挑中義守大學「小白」白曜誠（左三）與入選球員和執行長陳建州（左五）合影。記者曾吉松／攝影
PLG選秀會晚上舉行，首輪領航猿「狀元」籤選擇政治大學張鎮衙（左四），第2順位勇士挑中健行科大陳范柏彥（左六），握有第3順位領航猿依序再挑中義守大學「小白」白曜誠（左三）與入選球員和執行長陳建州（左五）合影。記者曾吉松／攝影

國內三大籃球聯賽最晚舉行選秀會的PLG，聯盟首次實體選秀會今天晚上落幕，32名報名球員共有11人獲得青睞，其中來自高師大的林子洧和大學旅日的呂蔡瑜倫都是「全壘打」，三聯賽選秀會都中選，義守大學的「小白」白曜誠則是T1聯賽和PLG都是首輪就被指名。

入選世界盃亞洲區資格賽中華隊國手的林子洧，今年夏天多了亞洲盃3對3國手身分，他最先登場的T1聯盟選秀在第二輪位被桃園雲豹挑走，SBL選秀會第四輪被台啤相中，今天PLG選秀會則是第二輪被第一順位的桃園領航猿唱名。

呂蔡瑜倫T1選秀會第二輪被台啤英熊挑中，SBL選秀會第五輪被台啤選擇，今天則是第三輪被領航猿唱名，成為今年PLG選秀會最後一名被選中的球員。

林子洧前兩場選秀會都因亞洲盃3對3缺席，今天首度參加選秀會，他笑說和呂蔡瑜倫都是「大三元」，「本來就預設第一輪尾或第二輪初頭被選中，但沒想到是領航猿，之前有聽到的都是其他球隊，有點意外，所以我第一時間臉才會沒表情。」

林子洧提到，和雲豹、台啤都有接觸，今天結束PLG選秀會後會和經紀公司再討論，再做出最後決定。

呂蔡瑜倫和林子洧是兩個極端，他透露和T1聯盟和SBL選秀會結束後，和台啤都沒談過，PLG選秀會今天結束，會再和3支球隊談，「3聯盟都會列入考慮，我都不排斥。」

跨兩聯盟的白曜誠，T1聯盟是首輪被衛冕軍高雄全家海神隊指名，今天則是首輪第3順位被領航猿相中，成PLG今年選秀會「探花」的他表示，在前面順位就被唱名是種肯定，現在會認真考慮下一步，他說：「上場時間是最主要的考量，也想在有觀賞性、曝光率高的聯盟打球。」

PLG選秀會晚上舉行，第3順位領航猿依序再挑中義守大學「小白」白曜誠。記者曾吉松／攝影
PLG選秀會晚上舉行，第3順位領航猿依序再挑中義守大學「小白」白曜誠。記者曾吉松／攝影

選秀 PLG 台啤

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