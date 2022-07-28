快訊

直播／潤泰全、潤泰新重訊 說明重大決議

HBL／許時清卸下南山兵符 楊宜峰可望回任

中央社／ 台北28日電
HBL南山高中教練許時清請辭。 報系資料照
HBL南山高中教練許時清請辭。 報系資料照

HBL傳統名門南山高中教練許時清說，7月中向校方請辭，想放慢腳步休息，並多花時間陪家人，他強調：「感謝南山給機會，讓我做我想做的事。」教練一職可望由楊宜峰回任。

許時清執掌南山高中兵符長達12年，生涯共率領球隊拿下2次HBL高中籃球聯賽冠軍、5次亞軍，戰果豐碩。

對於請辭的主因，許時清表示，近年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，讓他多了與家人相處的時間，他透露，與家人之間的相處，彷彿就像歌手蕭亞軒的成名曲一般，「最熟悉的陌生人。」

許時清表示，近2個月他幾乎每週都會回新竹老家，坐在家裡的客廳，卻發現不知道要和父母聊些什麼，「我突然覺得很難過，才發現自己對家人很虧欠。」

對於下一步，許時清還沒確定方向，目前人在嘉義帶領球隊參賽的他，表示在幫助接手的教練楊宜峰其過渡期完成交接後，預計8月底、9月初就會離開學校，他說：「我真的很感謝南山，他們給了我機會，讓我做我想做的事，我離開對他們也感到很抱歉，畢竟有些突然。」

許時清直言，教練是一項非常高壓的工作，因此目前他沒有加入職業隊教練團的想法，短時間內只想休息、多陪陪家人，他也希望，南山在新教練接手後，成績和表現可以更好，也祝福球員能有更好的未來和發展。

南山高中 HBL

延伸閱讀

獨家／潤泰雙雄淨值危機 尹衍樑獨家專訪：南山準備上市

登金曲獎鼻子被關注　蕭亞軒曬素顏曝臉上傷疤

蕭亞軒「鷹鉤鼻太尖」遭疑整過頭　素顏影片揭真相

獨／鷹勾鼻被酸戳破螢幕 蕭亞軒首吐心聲揭復出進度

相關新聞

HBL／許時清卸下南山兵符 楊宜峰可望回任

HBL傳統名門南山高中教練許時清說，7月中向校方請辭，想放慢腳步休息，並多花時間陪家人，他強調：「感謝南山給機會，讓我做...

T1聯盟／台藝戰神簽約英熊 曹薰襄披57號戰袍

台灣啤酒英熊職業籃球隊今天宣佈，正式簽下選秀首輪指名的新秀曹薰襄，成為台啤英熊隊史上首位新人球員。

PLG／轉投鋼鐵人 高景炎喊3年進冠軍賽

PLG高雄鋼鐵人隊昨天宣布新任總經理，由日前才與新竹街口攻城獅隊結束合作關係的高景炎接任，他將在8月把手上的攻城獅股權交...

PLG／不認同股東成立新聯盟 攻城獅發聲明回覆高景炎

PLG高雄鋼鐵人隊今天宣布總經理職務，由日前剛離開新竹街口攻城獅隊的高景炎接任，不過在官宣的第一天高景炎就因為在記者會提...

PLG／結束旅日轉當鋼鐵人 林郅為最想體驗主客場制

PLG高雄鋼鐵人隊今年休賽季期間簽下兩名自由球員林郅為、林柏豪，今天從新任總經理高景炎手中接下18號與1號戰袍，過去1年...

PLG／高景炎喊話鋼鐵人3年進冠軍賽 是否推薪資透明看球員

過去兩年將新竹街口攻城獅隊打造成PLG人氣球隊，並在今年首度闖進冠軍賽的高景炎，今天正式轉戰鋼鐵人隊接下該隊總經理一職，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。