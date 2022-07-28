HBL／許時清卸下南山兵符 楊宜峰可望回任

HBL傳統名門南山高中教練許時清說，7月中向校方請辭，想放慢腳步休息，並多花時間陪家人，他強調：「感謝南山給機會，讓我做我想做的事。」教練一職可望由楊宜峰回任。

許時清執掌南山高中兵符長達12年，生涯共率領球隊拿下2次HBL高中籃球聯賽冠軍、5次亞軍，戰果豐碩。

對於請辭的主因，許時清表示，近年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，讓他多了與家人相處的時間，他透露，與家人之間的相處，彷彿就像歌手蕭亞軒的成名曲一般，「最熟悉的陌生人。」

許時清表示，近2個月他幾乎每週都會回新竹老家，坐在家裡的客廳，卻發現不知道要和父母聊些什麼，「我突然覺得很難過，才發現自己對家人很虧欠。」

對於下一步，許時清還沒確定方向，目前人在嘉義帶領球隊參賽的他，表示在幫助接手的教練楊宜峰其過渡期完成交接後，預計8月底、9月初就會離開學校，他說：「我真的很感謝南山，他們給了我機會，讓我做我想做的事，我離開對他們也感到很抱歉，畢竟有些突然。」

許時清直言，教練是一項非常高壓的工作，因此目前他沒有加入職業隊教練團的想法，短時間內只想休息、多陪陪家人，他也希望，南山在新教練接手後，成績和表現可以更好，也祝福球員能有更好的未來和發展。