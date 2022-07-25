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籃球／馬祖盃籃球賽開創連江運動里程碑 7校跨海助陣

聯合報／ 聯合新聞網／即時報導
連江縣政府主辦的運動i台灣馬祖盃籃球賽事於24日開打。圖／連江縣政府提供
連江縣政府主辦的運動i台灣馬祖盃籃球賽事於24日開打。圖／連江縣政府提供

連江縣政府主辦的運動i台灣馬祖盃籃球賽事於24日開打，一連進行7天計30場的賽事，將在29日落幕，本次賽事分別在南竿鄉體育館及馬祖高中體育館進行，最特別的是有來自台灣的七個學校的九個球隊參加。其中，打進HBL前八強的錦和高中報名了高中組及國中組，參賽成員超過40位，這已經創下馬祖球類賽事最多外地隊伍參賽的紀錄。

主辦的縣府教育處處長陳冠人表示，這項賽事可說是延續在地籃球運動薪火的關鍵，原本已經辦理16屆的戒菸盃籃球賽受新冠肺炎影響在2020年斷炊，使得在地籃球運動發展受到不小衝擊，在體育署鼓勵地方政府提出符合自身特色運動的構想之際，特別提出馬祖盃籃球賽的構想。

參與在地體育行政十餘年的體健科科長陳世偉提到早期馬祖地區經濟較不發達的時候，學校及營區很容易看到簡易籃球場，在地居民及軍人自然而然地就會參與籃球運動，加上打籃球也不需要特別器材的成本，籃球運動人口自然就多。同時，賽事選在暑假辦理主要也是考量許多學校球隊在這個時候都會進行移地訓練，因此，到外島比賽地可能性較高，當然，交通住宿的開銷就會比較高，平均一個球隊參賽成本可能高達四、五萬元。

值得一提的是，在地方籃球界人士的努力之下，不僅有7所本島學校參賽，還邀請7位裁判及1位防護員跨海相助，包括超級籃球聯賽執法工作的成員，期望提升賽事品質，籃球委員會主委楊清宇提到透過交流觀摩也可以提升在地賽務人員的技術水準。楊清宇也提到這次每場賽事都會搭配在地裁判，藉由實務演練可以有效帶動在地賽務人員的技術水平。

除推動籃球運動風氣，馬祖盃也肩負著在地觀光發展的責任，連江縣縣長劉增應提到他非常鼓勵連江的四鄉五島都發展自己的特色賽事，包括3月的北竿硬地馬拉松、9月的馬祖莒光定向越野、8月東引越野障礙及11月的馬祖馬拉松。此外，三年前開始辦理的遠鵬盃老馬籃球賽是針對中壯年的老球皮，這次則是學校球隊為主，期望能夠打造在地的品牌賽事，劉增應也對這些外來的球隊表達歡迎之意，也希望在地鄉親能夠踴躍到現場為這些球隊打氣加油。

運動i台灣馬祖盃籃球賽，由連江縣縣長劉增應（中）開球。圖／連江縣政府提供
運動i台灣馬祖盃籃球賽，由連江縣縣長劉增應（中）開球。圖／連江縣政府提供

體育署 HBL

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