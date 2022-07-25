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籃球／王輝盃嘉義登場 UBA、HBL冠軍隊都參戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王輝盃嘉義登場。 圖/嘉義市政府
王輝盃嘉義登場。 圖/嘉義市政府

原訂在去年暑假舉行的「第二屆嘉義市王輝盃全國籃球挑戰賽」，受新冠肺炎疫情延期一年登場，明天起一連5天將在嘉義市舉行，國高中及大專甲組共40隊與會，包括完成UBA二連霸的政治大學、HBL冠軍光復高中、JHBL冠軍北市金華國中等都將參戰。

第一屆王輝盃是政大雄鷹隊史首冠，去年王輝盃大專挑戰賽也封王，如今狹著UBA二連霸歸來尋求三連冠，更是南山高中畢業的宋昕澔與吳志鍇加入政大雄鷹的初登場，總教練陳子威表示，疫情兩年多以來，幸好有王輝盃能讓新生在聯賽前有高強度比賽與球隊磨合，政大本屆將以純本土11人應戰，挑戰衛冕難度不小，雄鷹將全力以赴。

本屆王輝盃比賽地點在嘉義高中、嘉義市國民運動中心及嘉義國中，五天共80場比賽。第一屆王輝盃首創每場比賽皆有直播及數據，今年更由PLG知名球評小胡擔任導師，花了兩個月親自培訓8位菜鳥主播，為超過 50場比賽提供主播講評；小胡另將擔任最後兩天複決賽電視轉播的球評工作，決賽日要挑戰連播6場的馬拉松式講評。

小胡笑說：「去年因王輝盃讓我被PLG看見，今年回娘家播好播滿，拚了！」

大會榮譽會長、嘉義市長黃敏惠表示，第一屆王輝盃的盛況至今仍為嘉義人津津樂道，今年光球隊就有近千人齊聚嘉義市，歡迎各地球迷趁暑假來「嘉」看球，體驗學生籃球的熱血，並盡情享受嘉義的美食、美景與人情味。

PLG UBA HBL

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