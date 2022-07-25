PLG／攻城獅合約期滿不續約 釋出容毅燊

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新竹街口攻城獅今天宣布，中鋒容毅燊合約期滿不續約，正式離隊成為自由球員，並祝福容毅燊能追求更棒的發展機會。

來自澳門的長人容毅燊，身高200公分，畢業於台師大，過去以外籍生身分加盟攻城獅2季以來，留下場均1.82分、1.59籃板的成績。

在攻城獅球員吳岱豪日前轉戰T1聯盟台南台鋼獵鷹後，攻城獅今天又有球員異動，球團發布新聞稿表示，容毅燊合約期滿不續約，正式離隊成為自由球員，未來若有機會也不排除再續前緣，並祝福容毅燊能追求更棒的發展機會，持續在籃球路上展現精彩表現。

攻城獅球團肯定容毅燊的貢獻，本季曾在洋將辛巴（Sim Bhullar）、吳岱豪同時缺陣時力扛禁區，儘管上場時間較少，但日常訓練總是帶來100%能量，幫助團隊維持良好訓練品質，且常利用休假期間踴躍參與球團公益活動。

容毅燊表示，「謝謝攻城獅球團這2年的照顧，特別是教練團日常給予的指導，很高興能成為攻城獅家庭的一份子，跟大家一起拚戰。也謝謝全台最死忠的獅紫軍們，每一場都能看見你們賣力吶喊，你們的支持是我的最大動力，永遠不會忘記這2年的所有回憶。」