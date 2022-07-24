籃球／馬建豪獲江蘇隊指名 成為CBA選秀榜眼

2022年中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀會今天登場，台灣旅美好手馬建豪為今年唯一參加CBA選秀會的台將，首輪獲得江蘇隊指名，成為本屆選秀榜眼。

過去歷屆CBA選秀會合計有7名台灣球員獲選，包括胡瓏貿、陳盈駿、周儀翔、林韋翰、吳永盛、楊盛硯、林庭謙，馬建豪成為史上第8名獲選的台將。

2022年CBA選秀會今天在中國青島舉行，握有「狀元籤」的南京同曦隊選中王嵐嶔，馬建豪則在首輪第2順位獲得江蘇龍肯帝亞青睞。

21歲的馬建豪身高201公分，位置為小前鋒，過去有「台版KD」之稱，從HBL高中籃球聯賽名門松山高中畢業後展開旅美生涯，在TSF Prep預備學校磨練2年後，獲得全美大學體育聯盟（NCAA）第1級名校喬治亞州立大學獎學金。

馬建豪儘管今天未到選秀會現場，仍透過線上直播觀看選秀並表達期待，希望新球季與隊友一起並肩作戰。