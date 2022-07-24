快訊

今死亡增65例…本土+2萬1460例、境外277例 羅一鈞：下降4%

台北羽球公開賽／逆轉日本小將 周天成奪本季首冠

福原愛返台帶走家人失聯 江宏傑暴走撕破臉

籃球／馬建豪獲江蘇隊指名 成為CBA選秀榜眼

中央社／ 台北24日電
馬建豪。圖／取自馬建豪臉書
馬建豪。圖／取自馬建豪臉書

2022年中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀會今天登場，台灣旅美好手馬建豪為今年唯一參加CBA選秀會的台將，首輪獲得江蘇隊指名，成為本屆選秀榜眼。

過去歷屆CBA選秀會合計有7名台灣球員獲選，包括胡瓏貿、陳盈駿、周儀翔、林韋翰、吳永盛、楊盛硯、林庭謙，馬建豪成為史上第8名獲選的台將。

2022年CBA選秀會今天在中國青島舉行，握有「狀元籤」的南京同曦隊選中王嵐嶔，馬建豪則在首輪第2順位獲得江蘇龍肯帝亞青睞。

21歲的馬建豪身高201公分，位置為小前鋒，過去有「台版KD」之稱，從HBL高中籃球聯賽名門松山高中畢業後展開旅美生涯，在TSF Prep預備學校磨練2年後，獲得全美大學體育聯盟（NCAA）第1級名校喬治亞州立大學獎學金。

馬建豪儘管今天未到選秀會現場，仍透過線上直播觀看選秀並表達期待，希望新球季與隊友一起並肩作戰。

延伸閱讀

SBL／補足禁區戰力 台銀再簽長人

PLG／曹薰襄、韓杰諭等9人退選 32人投入最終選秀

WSBL／選秀會佛光全壘打 王竫婷成狀元

SBL／台銀補進兩長人 自由市場再補強

相關新聞

籃球／馬建豪獲江蘇隊指名 成為CBA選秀榜眼

2022年中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀會今天登場，台灣旅美好手馬建豪為今年唯一參加CBA選秀會的台將，首輪獲得江蘇...

T1聯盟／高雄找到歸屬感 于煥亞與海神續約放眼2連霸

T1聯盟高雄全家海神隊今天宣布與當家射手于煥亞完成續約，于煥亞在T1元年打出身價，從開季替補到季中回歸先發，攻擊與控球越...

T1聯盟／首位「黃金世代」換聯盟 吳岱豪轉戰南台灣披鷹袍

在T1聯盟首賽季戰績墊底的台南台鋼獵鷹，季後補強不間斷，繼日前宣布簽下李漢昇、胡凱翔後，今天再從自由市場上簽下剛與PLG...

PLG／年度阻攻王回歸 夢想家宣布與吉爾貝克續約

PLG台新夢想家球團今天宣佈，上賽季PLG年度阻攻王吉爾貝克（Brandon Gilbeck）正式續約回歸，新賽季將繼續...

PLG／吳岱豪約滿離開攻城獅 正式投身自由市場

PLG新竹街口攻城獅今天宣布陣中老將吳岱豪合約期滿後達成協議，即日起將離隊成為自由球員，吳岱豪為攻城獅效力兩個完整賽季，...

PLG／先挖角主帥再搶洋將 領航猿宣布桑尼重磅加盟 

桃園領航猿今天宣布，網羅上賽季T1聯盟台中太陽洋將、巴勒斯坦籍前鋒桑尼（Sani Sakakini），資歷豐富的桑尼，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。