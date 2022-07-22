快訊

分科測驗考生大畫漫畫「探險活寶大戰哥吉拉」」 還有人畫表情符號都扣1級分

館長直播罵吳宗憲「你什麼洨」法院判確定要賠80萬元

歐洲燒40度熱浪、今夏熱死上千人 以後會是常態？

亞洲盃男籃／東亞三雄中、日、韓皆無緣四強 賽史首見

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓後衛崔俊勇因碎念遭裁判驅逐。圖取自FIBA官網
南韓後衛崔俊勇因碎念遭裁判驅逐。圖取自FIBA官網

於印尼雅加達舉行的亞洲盃男籃賽最終四強出爐，台灣時間周六晚間6點半的準決賽將上演「西亞內戰」黎巴嫩對上約旦，另一組則是衛冕軍澳洲與紐西蘭間的「大洋洲內戰」。值得一提的是，籃球東亞三雄中國、日本南韓皆無緣四強，這是亞洲盃賽史首見。

包含前身亞錦賽在內曾16度奪冠的中國隊，本次參賽歷經染疫潮，一路打得跌跌撞撞，八強賽則敗給過去在亞洲盃從未輸過的黎巴嫩，終止對戰11連勝。而且中國已連兩屆止步八強，追平賽史最差成績，球隊主帥杜鋒還為此向中國球迷致歉。

渡邊雄太因右腳踝傷缺陣，只能在場邊當啦啦隊。圖取自FIBA官網
渡邊雄太因右腳踝傷缺陣，只能在場邊當啦啦隊。圖取自FIBA官網

日本隊NBA暴龍隊前鋒渡邊雄太先前對戰菲律賓時傷了右腳踝，昨繼續掛傷號，日本少了內線主力，面對澳洲長人陣全場挨打，終場以85：99不敵來勢洶洶的衛冕軍。

南韓昨面對人高馬大的紐西蘭不僅籃板數大幅落後，就連拿手的外線也失靈，末節更情緒失控，後衛李大成單場2次技術犯規遭奪權、接著崔俊勇又瘋狂碎念，同樣被驅逐出場，重挫南韓隊士氣，終場以78：88輸球。

日本 南韓 渡邊雄太

相關新聞

亞洲盃男籃／東亞三雄中、日、韓皆無緣四強 賽史首見

於印尼雅加達舉行的亞洲盃男籃賽最終四強出爐，台灣時間周六晚間6點半的準決賽將上演「西亞內戰」黎巴嫩對上約旦，另一組則是衛冕軍澳洲與紐西蘭間的「大洋洲內戰」。值得一提的是，籃球東亞三雄中國、日本、南韓皆無緣四強，這是亞洲盃賽史首見。

瓊斯盃／入境防疫政策未鬆綁 延至9月舉辦

中華籃球協會在昨天宣布原訂8月上旬將舉行的第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，受到入境防疫政策仍未鬆綁，規畫將延期至9月舉...

籃球／台藝大奪北科附工盃首冠 新賽制獲得好評與肯定

111年度桃園市北科附工盃籃球區域對抗賽今天在北科附工樂群堂體育館舉行最後一天的賽事，冠軍戰由台灣藝術大學出戰輔仁大學，...

SBL／補足禁區戰力 台銀再簽長人

第20屆SBL選秀會挑中兩位年輕長人的台灣銀行籃球隊，本周再簽下前九太科技的196公分陳俊翰，補上休賽季4位內線大將的離...

T1聯盟／希望列車前進花蓮 打造新城夢幻球場

T1聯盟季外推出的「T1 Wish希望列車」公益活動，今天第二站前進花蓮新城村，受到當地練習曲書店故事啟發，為了協助新城...

T1聯盟／留住首冠班底 海神續約年度最佳外援布銳克曼

摘下職籃T1聯盟元年總冠軍的高雄全家海神職業籃球隊，持續打造連霸陣容，本周相繼宣布和總教練喬伊斯及洋將庫薩斯續約，今天再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。