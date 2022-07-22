亞洲盃男籃／東亞三雄中、日、韓皆無緣四強 賽史首見
於印尼雅加達舉行的亞洲盃男籃賽最終四強出爐，台灣時間周六晚間6點半的準決賽將上演「西亞內戰」黎巴嫩對上約旦，另一組則是衛冕軍澳洲與紐西蘭間的「大洋洲內戰」。值得一提的是，籃球東亞三雄中國、日本、南韓皆無緣四強，這是亞洲盃賽史首見。
包含前身亞錦賽在內曾16度奪冠的中國隊，本次參賽歷經染疫潮，一路打得跌跌撞撞，八強賽則敗給過去在亞洲盃從未輸過的黎巴嫩，終止對戰11連勝。而且中國已連兩屆止步八強，追平賽史最差成績，球隊主帥杜鋒還為此向中國球迷致歉。
日本隊NBA暴龍隊前鋒渡邊雄太先前對戰菲律賓時傷了右腳踝，昨繼續掛傷號，日本少了內線主力，面對澳洲長人陣全場挨打，終場以85：99不敵來勢洶洶的衛冕軍。
南韓昨面對人高馬大的紐西蘭不僅籃板數大幅落後，就連拿手的外線也失靈，末節更情緒失控，後衛李大成單場2次技術犯規遭奪權、接著崔俊勇又瘋狂碎念，同樣被驅逐出場，重挫南韓隊士氣，終場以78：88輸球。
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