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SBL／補足禁區戰力 台銀再簽長人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台銀選秀會挑中沈睿洋（左二）和周日騰（左三）。圖／中華籃協提供
台銀選秀會挑中沈睿洋（左二）和周日騰（左三）。圖／中華籃協提供

第20屆SBL選秀會挑中兩位年輕長人的台灣銀行籃球隊，本周再簽下前九太科技的196公分陳俊翰，補上休賽季4位內線大將的離隊空缺，球團預計在自由市場再找一位後衛，朝連霸邁進。

台銀第19季奪下隊史第一座SBL總冠軍，但季後劉人豪返回醫界穿上白袍，謝宗融、周暐宸和蘇士軒轉戰職業舞台，離隊的4位球員剛好都是禁區戰力，補齊長人成衛冕軍休賽季第一要務。

台銀教頭陳國維選秀會第一輪挑中台體大長人沈睿洋，第二輪選擇周日騰，昨天再簽下上季效力九太的陳俊翰，補足內線戰力。

陳俊翰大學來自康寧大學，第19季SBL出賽17場，場均上場時間不到6分鐘，加上兩位選秀新人，台銀內線幾乎是從零開始。

陳國維不諱言，內線從頭練起是很大挑戰，但也幸運選秀會能挑到和球隊理念相同的新血，新球季仍會努力尋求隊史第2冠。

沈睿洋原本有報名28日舉行的PLG選秀會，今天PLG聯盟宣布最終選秀會名單，沈睿洋和韓杰諭、黃建智、陳孝榕、江尚謙、曹薰襄、黃鉉閔、陳品銓及陳建銘都已放棄參加，剩下32人投入2022年PLG選秀會。

選秀 PLG SBL

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