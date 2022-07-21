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籃球／曾精準爆料球員異動 專欄再暗指吳岱豪轉戰T1獵鷹

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自Midnight Sports聊聊籃球IG
圖擷自Midnight Sports聊聊籃球IG

IG籃球專欄「Midnight Sports 聊聊籃球」先前曾搶先爆料多名球員異動消息，最終也都成真，近日他們再度於粉專透露PLG新竹街口攻城獅吳岱豪的動向，引發球迷討論。

「Midnight Sports 聊聊籃球」之前曾精準預測周柏臣加盟台新夢想家、李漢昇轉至台鋼獵鷹、鄭志龍去高雄鋼鐵人、蘇士軒加入新北國王等，準確率幾乎百分百。

今天則是發出「謎圖」暗指吳岱豪轉戰T1獵鷹。

有網友大讚獵鷹今年休賽季補強很積極，肯定他的貢獻：「幫忙扛個10-15分鐘大洋將還是很好用的」，也有球迷對於球團的操作感到不解：「獅的操作真的奇妙」、「攻城獅的季後補強，是前GM還是其他管理層操作的？」，甚至有陰謀論：「攻城獅是不是把一堆爭議事件主角都排掉了？」

另外專欄昨天也發出「謎圖」，暗指攻城獅經理高景炎也會轉戰高雄鋼鐵人，引發粉絲不少討論。

攻城獅 吳岱豪

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