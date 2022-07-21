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籃球／林書豪下一步轉戰台灣？傳P聯盟新北國王將有動作

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籃球／林書豪下一步轉戰台灣？傳P聯盟新北國王將有動作

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪今天在微博上傳個人寫真照。 林書豪微博
林書豪今天在微博上傳個人寫真照。 林書豪微博

台裔球星林書豪上季效力於CBA北京首鋼，不過表現不如預期，近日據中國媒體報導，CBA公布各隊外援優先續約名單，林書豪遭北京首鋼放棄，未來是否有機會轉戰台灣籃壇值得關注，最近有消息傳出P聯盟國王隊開始有動作。

根據CBA規定，各隊最多可保留2名洋將優先續約，上季擁有4名洋將的北京首鋼選擇保留布朗（Barry Brown）和麥克瑞（Jordan McRae），林書豪和吉布森（Jonathan Gibson）遭放棄，即將成為自由球員。

林書豪上個賽季披北京戰袍出賽23場，場均貢獻13.4分、4.7助攻、3.6籃板，成績並不突出，關鍵時刻也屢屢遭教練團棄用。

此時，若林書豪轉戰台灣，勢必引起關注，而林書豪今天在大陸微博上傳個人寫真照，辦理留言活動，「發揮你的想象力，我會選一個最有趣的送出我的林瘋狂玩偶！」但並未多提個人去向之事。

過去林書豪曾表示，希望有朝一日能與弟弟林書緯同隊一起打球，近日有風聲指出，P聯盟新北國王對林書緯有興趣，可能透過交易的方式，來取得林書緯，毛加恩為新北國王總經理與林書豪也有交情，若新北國王能完成這筆交易有助於林書豪加入。

此外，若富邦勇士最後仍留住林書緯，是否也有機會打造兄弟合作？另據今日「NOWNEWS」報導則指出，「鋼鐵人高層和北京首鋼關係密切，上季周儀翔就提前加盟鋼鐵人，如今林書豪也可能用同樣管道返台效力。」

林書豪2020已取得台灣身分證，可以本土球員加入P聯盟，若他願意回台打球，勢必會有搶人大戰。

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