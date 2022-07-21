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PLG／曹薰襄、韓杰諭等9人退選 32人投入最終選秀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第20屆SBL選秀狀元江尚謙，退出PLG選秀。圖／中華籃球協會提供
第20屆SBL選秀狀元江尚謙，退出PLG選秀。圖／中華籃球協會提供

PLG在今天公布今年選秀會最終名單，從原先的41人縮減至32人，其中包括日前已經在T1和SBL中選的曹薰襄、韓杰諭、黃建智、江尚謙、陳建銘等人都退出最終名單。

PLG今年選秀會報名截止後共有41名選手符合資格，而今天聯盟也公告最終選秀名單共32人，退出的9名選手分別為韓杰諭、黃建智、陳孝榕、江尚謙、沈睿洋、曹薰襄、黃鉉閔、陳品銓、陳建銘，其中陳孝榕、陳建銘在日前已經由T1聯盟雲豹官宣加盟。

PLG將於28日舉辦選秀大會，今年除了晚上7點開始線上直播之外，聯盟也將邀請參與選秀的球員及球團，在14樓台北文創會所Event Space進行現場選秀，到時現場氣氛必定熱鬧刺激，也將會揭曉2022年PLG選秀大會選秀狀元到底是那位受矚目的明日之星。（由於防疫關係，現場選秀只邀請球員、球團、媒體及球員親友，將不對外開放民眾進場）。

另外，根據6日賽務決策委員會決議，球隊若已有註冊外籍生球員，除非此外籍生球員之合約在今年選秀會前已屆期或是合法終止，空出註冊外籍生球員名額，才可以在今年選秀挑選外籍生球員。聯盟現有規章僅允許各隊註冊1位外籍生球員。

若球隊已註冊2位華裔球員，也必須在其中至少1位華裔球員之合約在今年選秀會前已屆期或是合法終止，才可以在今年選秀挑選外籍生球員。聯盟現有規章允許各隊註冊2位華裔球員或1位華裔球員與1位外籍生球員。

外籍生或華裔球員合約是否已屆期或是合約終止，必須在選秀會前1周通報聯盟並對外公告，今年選秀會為28日，也就是必須在21日前通報聯盟並對外公告，才可以在今年選秀會挑選外籍生球員。

選秀 PLG 陳建銘

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