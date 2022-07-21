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亞洲盃男籃／中國無緣4強遭自家人出征 黎巴嫩CBA棄將甜蜜復仇

聯合新聞網／ 綜合報導
中國敗給黎巴嫩，無緣四強。圖取自FIBA官網
中國敗給黎巴嫩，無緣四強。圖取自FIBA官網

昨晚亞洲盃男籃賽八強戰，包含前身亞錦賽坐擁16冠的強權中國面對黎巴嫩，全場發生22次失誤、罰球命中率也不及格，反觀黎巴嫩後衛阿拉基（Wael Arakji）攻下全場最高的32分，一吐在CBA只打5場就遭釋出的悶氣。中國隊終場以69：72輸球後，也被自家球迷在微博狂噓。

賽史對戰黎巴嫩11連勝的中國大陸男籃昨陷入苦戰，戰況一路膠著，末節剩11秒時，中國以69：72落後，前鋒顧全兩罰不中，他在亂軍中嘗試外線最後一擊，卻挨黎巴嫩歸化球員艾瑞吉（Jonathan Arledge）蓋火鍋，黎巴嫩也成功晉級四強。

黎巴嫩陣中27歲、身高193公分的後衛阿拉基，此役出戰33分鐘，22投13中、三分球7投3中，4罰中3，繳出全場最高32分、2籃板、1助攻、1抄截、無失誤表現。而他曾在2017至18賽季短暫效力CBA北京控股5場比賽，留下場均16.6分、4.8籃板、7.2助攻、1.4抄截的成績。

黎巴嫩後衛阿拉基。圖取自FIBA官網
黎巴嫩後衛阿拉基。圖取自FIBA官網

相隔4年甜蜜復仇的阿拉基昨也在個人IG用簡體字寫下「無所畏懼」，向昔日看走眼的CBA老東家隔空嗆聲意味十足。

而中國隊昨發生多達22次失誤，後衛孫銘徽個人就包辦7次，團隊罰球31罰僅19中、命中率是不及格的61.3％，中國球迷也氣得在微博怒灌：「多少個罰球不中，你自己算算」、「基本功太差」、「罰球我看得真的氣死了」、「失誤得讓人崩潰」。

黎巴嫩

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