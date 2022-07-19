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亞洲盃男籃／約旦超神絕殺獲選第一大好球 劉錚：輸球一起扛

聯合新聞網／ 綜合報導
「小飛人」劉錚輸球後於臉書發文寫下：「贏球一起狂，輸球一起扛。」圖／FIBA提供
「小飛人」劉錚輸球後於臉書發文寫下：「贏球一起狂，輸球一起扛。」圖／FIBA提供

亞洲盃男籃中華隊昨遭約旦隊伊卜拉辛（Freddy Ibrahim）的大號三分球絕殺，這個絕殺也被FIBA選為本屆賽事前半第一大好球。台灣「小飛人」劉錚則是沉澱一晚後，今天稍早於臉書發文這次亞洲盃的參賽心路歷程。

中華男籃昨天在面對約旦的比賽最後約1分鐘花光9分領先，讀秒階段更被伊卜拉辛投進大號三分，終場以96：97輸球，無緣重返亞洲八強。

連同昨晚，在本屆亞洲盃男籃出賽3場、場均可攻下17.7分、整體投籃命中率39.1％的劉錚，今天稍早也發文吐露心聲：「2022的這個夏天，很高興能再次參與到這支隊伍。距離上次披上這件衣服已是3年之前，一切是那麼的熟悉又陌生。」

劉錚提到，這次的亞洲盃相當不容易：「在一次訓練結束後我開玩笑的說：『這次的12人是傷出來的名額吧』有的是剛從聯賽結束，隔天就立馬投入訓練。」

劉錚寫到，比賽結果或許不盡人意，但相信沒人想當輸的一方，「贏球我們一起狂，輸球當然也是一起扛，這些從來都不會是一個人的榮耀和責任，也藉著比賽中，檢視自己的不足，回去繼續磨練。」

文末，劉錚感謝中華隊所有人和大家的支持與鼓勵：「有你們在背後的支持，是驅使我們繼續努力的原動力。」他也提到「入選即是肯定」，期望大家給予國家隊成員多點耐心和掌聲，「期待未來，我們會以更好的狀態去迎接每一場比賽，加油。」

約旦 中華隊 劉錚

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