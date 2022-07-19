亞洲盃男籃／關鍵罰球不進後遭約旦絕殺 李愷諺發文：我扛

中華隊昨晚與約旦爭奪八強門票，不過遭對手三分球絕殺，以96：97飲恨吞敗。賽後，關鍵時刻罰球不進的李愷諺在IG發文回應球迷的批評。

中華隊昨末節剩下約一分鐘時，還保有9分領先，不過卻接連被約旦追分，領先差距瞬間化為烏有。

剩下最後3秒時，中華隊還以95：94領先，約旦採犯規戰術，本場11罰全中的陳盈駿準備上罰球線，卻因小腿流血下場，改由李愷諺執行2罰，第1罰不進，第2罰進球後，沒有暫停的約旦快速帶球過人投進大號絕殺三分球，粉碎中華隊重返亞洲盃八強的希望。

賽後，李愷諺成為眾矢之的，他則在IG發文表示願意扛責任：「結果論，罰球爛，我扛，隊友們都辛苦了。」對於成為球迷批評的對象，他也寫道：「看大家嘴巴很癢，蓋個樓給你們發洩。」

不過，該則貼文並沒有預期的球迷謾罵，反倒湧入許多李愷諺的球迷給予鼓勵，貼文也設有留言上限，目前已無法再新增留言。