籃球／北科附工對抗賽 甲級12隊點燃戰火

110年度桃園市北科附工盃籃球區域對抗賽高甲組賽事今天在北科附工樂群堂體育館點燃戰火，與會球隊包括主場球隊北科附工、后綜高中、新屋高中、莊敬高職、台灣藝術大學、虎尾科大、萬能科大、中原大學、國立體大、銘傳大學、輔仁大學與台南大學，12支隊伍將分為兩組進行分組循環，第二階段進行名次賽。

高甲組的開幕戰賽前，邀請邀請許多桃園在地重量級貴賓到場參加開幕儀式，如桃園市議會副議長李曉鐘、桃園市議員簡智翔、北科附工籃球隊後援會副會長暨天仁慈善協會理事長鄭紹欽、北科附工學務主任林麗玲、體育組長鄭秀桂、贊助商寶利威爾公司代表等，為當地最重要的籃球賽事鼓勵與打氣。

「希望透過這盃賽的舉辦能增進與鄰近學校之情誼，同時為促進桃園市基層籃球發展，並穩固桃園市三級籃球發展體系，建立桃園市優秀隊伍與全國各縣市具有實力之隊伍技術交流，進而提升籃球隊競技實力。」李曉鐘說。

北科附工的前身桃園農工可說是在北桃園的絕對強權，隊史幾次挑戰甲級成績雖不亮眼，但仍有優秀選手踏進國內籃球最高殿堂，最知名的校友當為現效力SBL台灣啤酒的後衛楊天佑；今年球隊陣容平均身高183.1公分，最高195公分，最矮175公分，主要球員來自於桃園大成以及自強國中，目標網羅全桃園甚至是鄰近城市青少年菁英。

此次賽事分為高中乙組以及大專高甲組，12日高中乙組賽事率先登場，共有8支隊伍參賽，最後由桃園在地的振聲高中奪冠。