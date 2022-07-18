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HBL／兩年提供上千萬 威德獎助計畫再擴大
美國健康品牌先驅「WEIDER 威德」在台灣長期支持國內運動發展與學生運動賽事，與高中體總共同籌辦兩屆 HBL「WEIDER 威德眾星獎助計畫」，兩年共提供了超過1000萬元獎金協助HBL甲、乙級178位對籃球懷抱遠大夢想的高中學子們學生，今天舉辦兩屆頒獎典禮，會中宣布獎助計畫將擴及HVL（高中排球聯賽），造福更多選手。
「WEIDER威德眾星獎助計畫」從109 學年度起跑，今年邁入第2年，累計投注超過1200 萬，去年因新冠肺炎疫情沒有舉辦實體典禮，今天兩届合併舉辦共享榮耀，包括能仁家商史魯齊、光復高中莊朝勝等都到場接受表揚。
光復教練陳定杰透露，莊朝勝家中收入不穩定，但在光復時期除了球場表現突出，還有取得資料處理科證照，威德的獎助學金幫助很大；另一位參與獎助計畫的張俊生，父親小時候就離世，新冠肺炎疫情對於經營花藝店的母親影響非常大，獎金有如及時雨。
首屆擔任評審的永仁高中教練時超傑，雖沒任何子弟兵申請威德獎助計畫，今天仍特別出席並擔任頒獎人，他說：「申請要有一定門檻，給需要幫助的孩子，這些獎助學金對一些孩子真的很重要。」
除頒發獎狀，威德還邀請「野獸」林志傑、劉昕妤以及前中華男籃國手張嗣漢拍攝祝福影片給獲獎同學，頒獎中也邀請T1聯盟會長錢薇娟和展逸國際企業董事長張憲銘，分享過去學業與球技兼顧的經驗與勉勵。
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