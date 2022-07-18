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SBL／選秀會13人中選 4人和T1重覆

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
第20屆SBL選秀會獲選球員。記者曾思儒／攝影
第20屆SBL選秀會獲選球員。記者曾思儒／攝影

第20屆SBL選秀會今天登場，接手璞園的新球團彰化柏力力握有「狀元籤」，第一輪第一順位挑中來自亞洲大學的江尚謙，成為SBL第一位非UBA公開一級的選秀狀元。

江尚謙高中來自台中乙級勁旅葳格高中，高中前從未接受過正規的籃球訓練，大學代表亞洲大學；成為SBL今年「選秀狀元」，可以留在中部打球的他說：「很期待也滿緊張，要在自己家鄉打球，好好表現自己，盡力做好。」

裕隆納智捷的「榜眼」籤選擇來自松山高中、台科大的黃鉉閔，上台受訪的他笑說自己緊張到「手冒汗」，但也期待將擅長的防守和投籃帶到新舞台。

第三順位的台啤，第一輪選中來自萬能科大的奈及利亞外籍生蓋比，可以用中文流暢發表感想的蓋比說：「我很開心，我要感謝台啤給我這機會，跟上球隊。」

新球季將尋求衛冕的台銀，第一輪選中東山高中、台體大的內線長人沈睿洋。

第二輪仍維持同樣選秀順序，彰化柏力力挑中蔣浩偉，裕隆選擇射手陳品銓，台啤選中賴俊廷，台銀選擇周日騰。

第三輪，彰化柏力力選擇郭翰，裕隆放棄，台啤選擇黃泓諭，台銀放棄。

第四輪，彰化柏力力選擇黃建智，台啤挑中林子洧。

第五輪，彰化柏力力放棄，台啤選擇呂蔡瑜倫後放棄，結束今年選秀會。

第20屆SBL選秀會共有43位新秀完成報名，今天共有13人中選，其中黃泓諭、黃建智、林子洧和呂蔡瑜倫在上周職籃T1聯盟也有獲得指名，且黃泓諭和呂蔡瑜倫都是由台啤體系的英熊指名。

第20屆SBL選秀會獲選球員。記者曾思儒／攝影
第20屆SBL選秀會獲選球員。記者曾思儒／攝影

台啤 選秀 SBL

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